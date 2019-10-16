Создам лендинг/мультилендинг "под ключ", напишу продающий текст

Отправлено Сегодня, 03:54

Сайт недорого! Создам лендинг пейдж на платформе LP – универсальном конструкторе по созданию сайта. Проведу бесплатный аудит Вашего сайта!

Здравствуйте! Меня зовут Ксения и я копирайтер!

Если Ваш бизнес нуждается в:

продающем тексте;

информационной статье;

тексте на главную страницу сайта;

описании для товаров;

тексте для лендинга;

лендинге «под ключ» (текст + вёрстка + дизайн на платформе LP),

тогда жду Вашего сообщения! Если же у Вас есть свой вебдизайнер - создам продающий текст для сайта. Да, да, именно создам, т.к. продающий текст составлю только после тщательного анализа товара/услуги, целевой аудитории и анализа конкурентов.

С удовольствием проведу бесплатный аудит Вашего сайта с указанием слабых сторон и причин низких продаж!

Работая со мной, Вы получите:

качественный продающий текст;

одностраничный сайт «под ключ» (текст, вёрстка, дизайн), адаптированный для разных устройств (телефон, планшет, компьютер);

мультилендинг (возможность подстраивать продающий сайт под поисковый запрос);

А/В тестирование сайта и его доработка на основе полученной конверсии;

отстройку от конкурентов с проработкой УТП и выгод.

С пониманием внесу корректировки в выполненную работу. Если не смогу довести до желаемого Вами результата – верну деньги! Делаю качественно – настроена на дальнейшее сотрудничество!

Остались вопросы – задайте их мне)

Цены:

Продающий текст для подписной страницы

1000

за текст

Лендинг "под ключ" для подписной страницы (платформа LP)

2500

за лендинг

Продающий текст для лендинга (физ. товар, инфопродукт, тренинг)

2000

за текст

Лендинг "под ключ" для физ. товара, инфопродукта, тренинга (платформа LP)

3000

за лендинг

Настройка рекламы Яндекса при заказе лендинга «под ключ» бесплатно

Возможна частичная оплата за работу (разделим на этапы) при ограниченном бюджете.

Не откладывайте на завтра рост продаж! Свяжитесь со мной прямо сейчас!

Контакты:

ksycha57gon4@yandex.ru