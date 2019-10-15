Партнёрская программа KUPIBILET — доход на туристическом рынке

Отправлено Сегодня, 09:43

Всем привет

Приглашаем желающих зарегистрироваться в партнерской программе KUPIBILET и протестировать конверсию и доход с вашего трафика.

Купибилет — сервис по продаже авиабилетов. Сайт https://www.kupibilet.ru/ работает на рынке авиабилетов 8 лет. Сейчас продаём около 13000 билетов в день, а за всё время работы пассажиры купили у нас 12,5 млн билетов.

Вознаграждение по умолчанию 2% от суммы каждого заказа (модель CPA). Конверсия стабильно высокая — около 5%.

Из рекламных материалов доступны:

виджет формы поиска авиабилета,

текстовые ссылки (на главную, поисковую выдачу и лендинг направления),

виджет календаря цен,

баннеры (разработаем специально для партнёра по запросу).

За рефералов — 5% от их дохода.

В личном кабинете партнёра доступна подробная статистика продаж и переходов по ссылкам. В разделе «Помощь» можно ознакомиться со статьями и ответами на основные вопросы.

Среди доступных способов получения вознаграждения в данный момент — электронные кошельки Webmoney, Epayments, Qiwi и Яндекс. Деньги. Выплаты каждые две недели.

Контакты:

Чат в Intercom в личном кабинете https://with.kupibilet.ru.

Email: partner@kupibilet.ru.

Регистрируйтесь по ссылке https://with.kupibilet.ru/partner/register и начинайте зарабатывать с нами

Сообщение отредактировал Kupibilet: Сегодня, 09:44