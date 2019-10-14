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Копирайтинг на заказ, или продаю себя как....

Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 05:25

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#1 Сергей Старинов

Сергей Старинов

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Отправлено Сегодня, 05:25

Приветствую! 

 

Меня зовут Сергей и я Копирайтер-маркетолог)

 

Я уже более 2-х лет занимаюсь этим делом и оно мне очень нравится! 

 

Специализируюсь на технических текстах, фитнес темах и образовании. Конечно, возможна и другая работа, если нужно.

 

С меня:

 

1. Продающие и рекламные landing page.

2. Тексты для социальных сетей.

3. Продающие тексты на твой сайт. Или тексты на главную и прочее.

4. Удовлетворённый моей работой заказчик.

 

С тебя:

 

1. Хорошее настроение. :laugh:

2. Желание к сотрудничеству. :biggrin:

 

Кстати, работаю по предоплате. :thumbsup:

 

 

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