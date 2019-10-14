Копирайтинг на заказ, или продаю себя как....

Отправлено Сегодня, 05:25

Приветствую!

Меня зовут Сергей и я Копирайтер-маркетолог)

Я уже более 2-х лет занимаюсь этим делом и оно мне очень нравится!

Специализируюсь на технических текстах, фитнес темах и образовании. Конечно, возможна и другая работа, если нужно.

С меня:

1. Продающие и рекламные landing page.

2. Тексты для социальных сетей.

3. Продающие тексты на твой сайт. Или тексты на главную и прочее.

4. Удовлетворённый моей работой заказчик.

С тебя:

1. Хорошее настроение.

2. Желание к сотрудничеству.

Кстати, работаю по предоплате.