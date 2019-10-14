Копирайтинг на заказ, или продаю себя как....

Приветствую!
Меня зовут Сергей и я Копирайтер-маркетолог)
Я уже более 2-х лет занимаюсь этим делом и оно мне очень нравится!
Специализируюсь на технических текстах, фитнес темах и образовании. Конечно, возможна и другая работа, если нужно.
С меня:
1. Продающие и рекламные landing page.
2. Тексты для социальных сетей.
3. Продающие тексты на твой сайт. Или тексты на главную и прочее.
4. Удовлетворённый моей работой заказчик.
С тебя:
1. Хорошее настроение.
2. Желание к сотрудничеству.
Кстати, работаю по предоплате.