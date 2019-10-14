Как я однажды ходил на работу устраиваться

Отправлено Сегодня, 05:19

Однажды мне поступило выгодное предложение от одной компании, которая занимается электроникой. От меня требовалось продавать их товары через интернет и писать описания к товарам.

Зарплата вроде устраивала, а на тот момент я не работал официально уже больше года, так что решил попробовать.

Это был провал...

Нет, сначала двое интервьюеров были достаточно деликатны, а мне удавалось отвечать на многие вопросы. Но в самом конце они попросили продать им 2 пустых листа бумаги формата А4.

ЧЕГО БЛИН?????

Подумал я про себя. Они что "Волк с Уолл-Стрит" пересмотрели.

Дело не в том, что я не мог продать. Элементарно построить предложение на спросе и всё. Но я же копирайтер....

Я привык расслабиться перед написание текста. А тут нужно просто взять и продать. Я сказал, что не могу так работать и меня попросили удалиться.

Может быть, я плохой копирайтер, а может задание было немного глупое, что думаете?