Сервис: чистая репутация! предлагаем удаление компромата, страниц, нег

Отправлено Вчера, 14:22

Интернет является прекрасной ареной для развития собственного бизнеса, но вместе с тем, даже самые благие намерения компании могут быть осквернены «мастерами», способными внести огромный поток негативного материала.

Удаление личной информации с интернета позволит возобновить репутацию компании или же физического лица!

Мы предлагаем удалить:

Новости

Страницы с сайта

Выдачу из поисковых систем

Профили из социальных сетей

Видео YouTube

Негативную информацию на форумах

Персональную информацию на форумах/сайтах

Удалить телефонные номера из баз

Социальные сети VK, OK, Instagram и др

Удалим видео YouTube

Создадим положительную репутацию вашей компании/физ лицу

Создадим положительную репутацию вашей компании

Создадим репутацию физическому или юридическому лицу

Репутация в поисковых системах Yandex, Google

Мониторинг положительной репутации в сети

Мы предлагаем Антирепутацию компании, или физ лицу:

Создадим антирепутацию компании, сервису, физическому лицу

Создадим информацию в поисковых системах по вашим запросам

Распространим видео отзывы

Напишем негативные отзывы на множество площадок

Распространим информацию в социальных сетях

А так же произведем , и другие манипуляции - которые в целом создадут негативную картину тому или иному лицу

Сценарий придумаем сами, или же можем выслушать и ваше предложение по антирепутции!

Данную услугу стоит заказывать как комплекс, тогда можно будет увидеть должный результат!

Создадим помехи в работе компании:

Будем оставлять заявки на сайте на перезвон

Будем постоянно саморучно звонить, и нести бред. (с разных номеров)

Каждую минуту с разных IP адресов будем написывать в чат компании

Будем вызывать курьеров на ложные адреса

Доведем компанию до нервного состояния!

Не боимся работать вперед, или же через гаранта! форума

Контакты связи

Telegram: @netreputation

почта netreputation@tutanota.com

Jabber netreputation@exploit.im