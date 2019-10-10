Вебинар "Как с помощью 1С проверить правильность учета по НДС"

Отправлено Вчера, 19:36

На бесплатном вебинаре "Как с помощью 1С проверить правильность учета по НДС" мы вместе проанализируем ошибки, а также изучим методы их исправления.



Рекомендации эксперта: Прежде, чем отправить декларацию по НДС в налоговый орган, проверьте правильность учета по НДС с помощью встроенных инструментов 1С.



Мы не только покажем, как это сделать, но и вместе проанализируем ошибки, а также изучим методы их исправления.



Дата проведения: 22 октября в 12:00



Кому будет полезен вебинар:



Главным бухгалтерам

Бухгалтерам на участках

Руководителям



Краткое содержание:



1. Экспресс-проверка - как инструмент в 1С: проверка книги продаж и книги покупок

2. Анализ ошибок при экспресс- проверке

3. Методы исправления выявленных ошибок



Спикер: Эстеркина Наталия Борисовна

- Профессиональный преподаватель в области бухгалтерского и

налогового учета с многолетним стажем, налоговый консультант.

- Имеет сертификат «1С» и является специалистом по обучению 1С.

- Почти 20 лет преподает бухгалтерские дисциплины в образовательных

центрах и учебных заведениях.

- Помимо этого оказывает консультации по налогам, бухгалтерскому

учету, работе в программе 1С.

- Автор курса: Ошибки в 1С: поиск, анализ, исправление. 1С

Бухгалтерия. Уровень 3.



Регистрация на вебинар по ссылке https://clck.ru/JLMEA