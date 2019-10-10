Вебинар "Как с помощью 1С проверить правильность учета по НДС"

На бесплатном вебинаре "Как с помощью 1С проверить правильность учета по НДС" мы вместе проанализируем ошибки, а также изучим методы их исправления.
Рекомендации эксперта: Прежде, чем отправить декларацию по НДС в налоговый орган, проверьте правильность учета по НДС с помощью встроенных инструментов 1С.
Мы не только покажем, как это сделать, но и вместе проанализируем ошибки, а также изучим методы их исправления.
Дата проведения: 22 октября в 12:00
Кому будет полезен вебинар:
Главным бухгалтерам
Бухгалтерам на участках
Руководителям
Краткое содержание:
1. Экспресс-проверка - как инструмент в 1С: проверка книги продаж и книги покупок
2. Анализ ошибок при экспресс- проверке
3. Методы исправления выявленных ошибок
Спикер: Эстеркина Наталия Борисовна
- Профессиональный преподаватель в области бухгалтерского и
налогового учета с многолетним стажем, налоговый консультант.
- Имеет сертификат «1С» и является специалистом по обучению 1С.
- Почти 20 лет преподает бухгалтерские дисциплины в образовательных
центрах и учебных заведениях.
- Помимо этого оказывает консультации по налогам, бухгалтерскому
учету, работе в программе 1С.
- Автор курса: Ошибки в 1С: поиск, анализ, исправление. 1С
Бухгалтерия. Уровень 3.
Регистрация на вебинар по ссылке https://clck.ru/JLMEA