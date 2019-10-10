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Вебинар "Как с помощью 1С проверить правильность учета по НДС"

Автор темы Runo center, Вчера, 19:36

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#1 Runo center

Runo center

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Отправлено Вчера, 19:36

На бесплатном вебинаре "Как с помощью 1С проверить правильность учета по НДС" мы вместе проанализируем ошибки, а также изучим методы их исправления.

Рекомендации эксперта: Прежде, чем отправить декларацию по НДС в налоговый орган, проверьте правильность учета по НДС с помощью встроенных инструментов 1С.

Мы не только покажем, как это сделать, но и вместе проанализируем ошибки, а также изучим методы их исправления.

f09f8e93.png Дата проведения: 22 октября в 12:00

f09f8e93.png Кому будет полезен вебинар:

f09f94b9.pngГлавным бухгалтерам
f09f94b9.pngБухгалтерам на участках
f09f94b9.pngРуководителям

f09f8e93.png Краткое содержание:

1. Экспресс-проверка - как инструмент в 1С: проверка книги продаж и книги покупок
2. Анализ ошибок при экспресс- проверке
3. Методы исправления выявленных ошибок

f09f8e93.png Спикер: Эстеркина Наталия Борисовна
- Профессиональный преподаватель в области бухгалтерского и
налогового учета с многолетним стажем, налоговый консультант.
- Имеет сертификат «1С» и является специалистом по обучению 1С.
- Почти 20 лет преподает бухгалтерские дисциплины в образовательных
центрах и учебных заведениях.
- Помимо этого оказывает консультации по налогам, бухгалтерскому
учету, работе в программе 1С.
- Автор курса: Ошибки в 1С: поиск, анализ, исправление. 1С
Бухгалтерия. Уровень 3.

Регистрация на вебинар по ссылке f09f9189f09f8fbb.pnghttps://clck.ru/JLMEA

 


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