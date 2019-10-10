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Бесплатный вебинар ""Как повысить продажи с сайта"

Автор темы Runo center, Вчера, 19:32

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#1 Runo center

Runo center

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Отправлено Вчера, 19:32

Как и какие задачи должны стоять перед маркетологом для грамотного построения пути клиента от клика до заявки?

Таргетолог и директолог показывают хорошие цифры переходов, но бизнес результаты совсем не радуют. Как определить, где же пробоина в воронке продаж, где вы теряете покупателя?

Всё это вы сможете узнать из нашего бесплатного вебинара "Как повысить продажи с сайта. Превращаем клики в заявки".

f09f8e93.png Дата проведения: 17 октября в 12.00

f09f8e93.png Кому полезен вебинар?

Собственникам малого и среднего бизнеса, топ-менеджерам, линейным руководителям и ИП.

f09f8e93.png Краткое содержание

1. Как увеличить конверсию сайта из посетителя в лид, а из лида — в продажу.
2. Как связать сайт и лендинги, реклама и соцсети, еmail-рассылки и чат в единый мощный механизм.
3. Как и что делегировать и контролировать в интернет-маркетинге.
4. Как сотрудники и подрядчики могут снижать и увеличивать эффективность digital-инструментов.

f09f8e93.png Спикер: Павлюк Юрий Андреевич

- Эксперт-практик, спикер и консультант по комплексному интернет-
маркетингу с 8-летним опытом.
- В прошлом - журналист с 15-летним стажем, 8 лет руководил
кроссплатформенным корпоративным СМИ.
- Занимается консалтингом и лидогенерацией в сложных проектах.
- Автор десятков статей в VC.RU, RUSBASE, E-xecutive.ru и COSSA,
журналах «Управление качеством» и «Деловой мир», блогах Callibri,
«Платформа LP», WebPromoExperts и др.
- Создал самостоятельно и руководил созданием более 130 сайтов,
интернет-магазинов и лендингов.

Регистрация на вебинар по ссылке f09f9189.pnghttps://clck.ru/JQe5x

 


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