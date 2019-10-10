Бесплатный вебинар ""Как повысить продажи с сайта"

Отправлено Вчера, 19:32

Как и какие задачи должны стоять перед маркетологом для грамотного построения пути клиента от клика до заявки?



Таргетолог и директолог показывают хорошие цифры переходов, но бизнес результаты совсем не радуют. Как определить, где же пробоина в воронке продаж, где вы теряете покупателя?



Всё это вы сможете узнать из нашего бесплатного вебинара "Как повысить продажи с сайта. Превращаем клики в заявки".



Дата проведения: 17 октября в 12.00



Кому полезен вебинар?



Собственникам малого и среднего бизнеса, топ-менеджерам, линейным руководителям и ИП.



Краткое содержание



1. Как увеличить конверсию сайта из посетителя в лид, а из лида — в продажу.

2. Как связать сайт и лендинги, реклама и соцсети, еmail-рассылки и чат в единый мощный механизм.

3. Как и что делегировать и контролировать в интернет-маркетинге.

4. Как сотрудники и подрядчики могут снижать и увеличивать эффективность digital-инструментов.



Спикер: Павлюк Юрий Андреевич



- Эксперт-практик, спикер и консультант по комплексному интернет-

маркетингу с 8-летним опытом.

- В прошлом - журналист с 15-летним стажем, 8 лет руководил

кроссплатформенным корпоративным СМИ.

- Занимается консалтингом и лидогенерацией в сложных проектах.

- Автор десятков статей в VC.RU, RUSBASE, E-xecutive.ru и COSSA,

журналах «Управление качеством» и «Деловой мир», блогах Callibri,

«Платформа LP», WebPromoExperts и др.

- Создал самостоятельно и руководил созданием более 130 сайтов,

интернет-магазинов и лендингов.



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