Бесплатный вебинар ""Как повысить продажи с сайта"

Как и какие задачи должны стоять перед маркетологом для грамотного построения пути клиента от клика до заявки?
Таргетолог и директолог показывают хорошие цифры переходов, но бизнес результаты совсем не радуют. Как определить, где же пробоина в воронке продаж, где вы теряете покупателя?
Всё это вы сможете узнать из нашего бесплатного вебинара "Как повысить продажи с сайта. Превращаем клики в заявки".
Дата проведения: 17 октября в 12.00
Кому полезен вебинар?
Собственникам малого и среднего бизнеса, топ-менеджерам, линейным руководителям и ИП.
Краткое содержание
1. Как увеличить конверсию сайта из посетителя в лид, а из лида — в продажу.
2. Как связать сайт и лендинги, реклама и соцсети, еmail-рассылки и чат в единый мощный механизм.
3. Как и что делегировать и контролировать в интернет-маркетинге.
4. Как сотрудники и подрядчики могут снижать и увеличивать эффективность digital-инструментов.
Спикер: Павлюк Юрий Андреевич
- Эксперт-практик, спикер и консультант по комплексному интернет-
маркетингу с 8-летним опытом.
- В прошлом - журналист с 15-летним стажем, 8 лет руководил
кроссплатформенным корпоративным СМИ.
- Занимается консалтингом и лидогенерацией в сложных проектах.
- Автор десятков статей в VC.RU, RUSBASE, E-xecutive.ru и COSSA,
журналах «Управление качеством» и «Деловой мир», блогах Callibri,
«Платформа LP», WebPromoExperts и др.
- Создал самостоятельно и руководил созданием более 130 сайтов,
интернет-магазинов и лендингов.
Регистрация на вебинар по ссылке https://clck.ru/JQe5x