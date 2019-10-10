Бесплатный вебинар "Переход на электронные трудовые книжки"

Отправлено Вчера, 19:24

На нашем вебинаре "Переход на электронные трудовые книжки. Что нужно знать кадровику" мы разберем, что такое ЭТК, рассмотрим основные этапы перехода на ЭТК, а также обсудим новые формы отчетности для ПФР.



Дата проведения: 15 октября в 12.00



Программа:



Нормативные документы, регламентирующие переход на ЭТК с 1 января 2020 г;

В чем отличия электронной трудовой от бумажной:

Преимущества и недостатки от внедрения ЭТК;

Как подготовиться к переходу на ЭТК;

Формирование новой отчетности.



Спикер: Боровкова Елена Алексеевна



- 5 лет опыта подбора персонала

- Более 8 лет управленческого опыта

- Провела более 10 000 собеседований

- Подбирала персонал с заработной платой до 1 млн. рублей

- 2 высших образования: техническое и управленческое

- Профессиональное образование в области психологии в сфере

управления персоналом



Регистрация на вебинар по ссылке https://clck.ru/JLLtb