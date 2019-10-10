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Бесплатный вебинар "Переход на электронные трудовые книжки"

Автор темы Runo center, Вчера, 19:24

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#1 Runo center

Runo center

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Отправлено Вчера, 19:24

На нашем вебинаре "Переход на электронные трудовые книжки. Что нужно знать кадровику" мы разберем, что такое ЭТК, рассмотрим основные этапы перехода на ЭТК, а также обсудим новые формы отчетности для ПФР.

f09f8e93.png Дата проведения: 15 октября в 12.00

f09f8e93.png Программа:

f09f94b9.png Нормативные документы, регламентирующие переход на ЭТК с 1 января 2020 г;
f09f94b9.png В чем отличия электронной трудовой от бумажной:
f09f94b9.png Преимущества и недостатки от внедрения ЭТК;
f09f94b9.png Как подготовиться к переходу на ЭТК;
f09f94b9.png Формирование новой отчетности.

f09f8e93.png Спикер: Боровкова Елена Алексеевна

- 5 лет опыта подбора персонала
- Более 8 лет управленческого опыта
- Провела более 10 000 собеседований
- Подбирала персонал с заработной платой до 1 млн. рублей
- 2 высших образования: техническое и управленческое
- Профессиональное образование в области психологии в сфере
управления персоналом

Регистрация на вебинар по ссылке f09f9189.pnghttps://clck.ru/JLLtb

 


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