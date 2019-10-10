Бесплатный вебинар "Переход на электронные трудовые книжки"

На нашем вебинаре "Переход на электронные трудовые книжки. Что нужно знать кадровику" мы разберем, что такое ЭТК, рассмотрим основные этапы перехода на ЭТК, а также обсудим новые формы отчетности для ПФР.
Дата проведения: 15 октября в 12.00
Программа:
Нормативные документы, регламентирующие переход на ЭТК с 1 января 2020 г;
В чем отличия электронной трудовой от бумажной:
Преимущества и недостатки от внедрения ЭТК;
Как подготовиться к переходу на ЭТК;
Формирование новой отчетности.
Спикер: Боровкова Елена Алексеевна
- 5 лет опыта подбора персонала
- Более 8 лет управленческого опыта
- Провела более 10 000 собеседований
- Подбирала персонал с заработной платой до 1 млн. рублей
- 2 высших образования: техническое и управленческое
- Профессиональное образование в области психологии в сфере
управления персоналом
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