Есть несколько заданий, связанных с 1с Битрикс

1. Исправление файла init.php

На сайте настроена интеграция с 1С УТ 11. Все хорошо выгружается, если делать полную выгрузку. В данный момент поменялась задача выгрузки. Необходимо, что бы описание товара, фото и т.п. информация оставалась на самом сайте и не менялась, а из 1С передавалась только цена и количество. Такие изменения делаются через файл init.php, скрин в приложениях. На скриншоте пример процедур, через которые происходят изменения. Жду от вас цены и сроки.

2. Разработка модуля парсинга со строительного сайта

Необходимо разработать модуль парсинга товаров и услуг с сайта строительных товаров в соответствии с тех.заданием. Задание в приложении. Жду от вас цены и сроки.

3. Разработка собственного API

Нужно разработать собственное API в соответствии с тех.заданием. Задание в приложении. Жду от вас цены и сроки.

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