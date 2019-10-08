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Есть несколько заданий, связанных с 1с Битрикс

Автор темы webprovl, Вчера, 14:00

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#1 webprovl

webprovl

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Отправлено Вчера, 14:00

1. Исправление файла init.php
На сайте настроена интеграция с 1С УТ 11. Все хорошо выгружается, если делать полную выгрузку. В данный момент поменялась задача выгрузки. Необходимо, что бы описание товара, фото и т.п. информация оставалась на самом сайте и не менялась, а из 1С передавалась только цена и количество. Такие изменения делаются через файл init.php, скрин в приложениях.  На скриншоте пример процедур, через которые происходят изменения. Жду от вас цены и сроки.
2. Разработка модуля парсинга со строительного сайта

Необходимо разработать модуль парсинга товаров и услуг с сайта строительных товаров в соответствии с тех.заданием. Задание в приложении. Жду от вас цены и сроки.

 

3. Разработка собственного API
Нужно разработать собственное API в соответствии с тех.заданием. Задание в приложении. Жду от вас цены и сроки.
 

Для связи пишите на почту webprovl@yandex.ru или в телеграм @lexwebb

 

 

 

 

 

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