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Split.pro - CPA-сеть широкого профиля

Автор темы Gamblingpro, Вчера, 16:14

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#1 Gamblingpro

Gamblingpro

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    Россия, Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 16:14

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СРА-сеть Split.pro готова принимать тонны трафика и делать огромные выплаты своим партнерам!

 

 

Это дочерний проект Gambling.pro, СРА-сеть широкого профиля. Уже знакомая команда профессионалов снова к твоим услугам. 

 

В Split.pro мы постарались собрать для тебя самые актуальные и вкусные предложения от разных рекламодателей со всего мира. Мы нашли офферы с высокими ставками, с хорошим конвертом и, конечно же, с топовым аппрувом, после чего добавили их в нашу сеть, чтобы ты тоже мог зарабатывать на них вместе с нами! 

 

 

В Split.pro есть офферы на любой вкус: Crypto, Finance, Games, Mobile Apps, Dating, Adult, E-commerce, Whitehat, Nutra, Sweepstakes и другие. У нас самый большой выбор крипто-офферов и, конечно же, есть особенно вкусные предложения в привате.

 

 

Мы принимаем трафик со всего мира и предоставляем гибкие условия по холду и досрочным выплатам для партнеров, которые зарекомендовали себя в работе с нашими проектами. 

 

Также у нас есть гибкая система поощрений и бонусов за конверсии, созданная для того, чтобы мотивировать тебя достигать еще больших результатов в работе. 

 

Мы выдаем вебмастерам готовые мобильные приложения для слива трафика на игры, знакомства, криптовалюты, финансы и офферы других вертикалей. 

 

У Split.pro есть свои эксклюзивные офферы - белые мобильные приложения с ежемесячной подпиской. 

 

Начать работу с нами проще простого - регистрируйся на сайте Split.pro и сразу пиши своему личному менеджеру!

 

 

Наша команда располагает огромными ресурсами и наши менеджеры будут помогать тебе на всех этапах деятельности:

 

- обучение работе с СРА-сетью

 

- выбор подходящего оффера

 

- поиск креативов в spy-сервисах

 

- интеграция по API

 

- помощь в настройке РК 

 

- анализ результатов работы

 

- получение досрочных выплат 

 

Также мы можем помочь с рекламными кабинетами для работы с Facebook, с решением простых технических задач, с интеграцией трекера и еще много-много чем… Просто зарегистрируйся и напиши нам :) 

 

Хватит это терпеть - сплитани в Split.pro!))

 

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