Push скрипт - полная работа с пуш уведомлениями

Отправлено Вчера, 15:30

Данный скрипт обеспечивает сбор-рассылку Пуш-уведомлений. Никаких лимитов и оплат как на сервисах вроде сендпульса. Вас никто не забанит даже за непристойное порево и чернуху в рекламных сообщениях.

Некоторые возможности:

- Сбор подписок с лендингов (10 штук)

- Сбор подписок со своих сайтов

- Принудительная подписка

- Шаблоны сообщений

- Рассылка по фильтрам - поток, устройство, страна, период подписки

- Отложенная отправка

- Статистика абсолютно по всему

- Метки для передачи id источников для отслеживания конверсии

- Проброс Get-параметров

- Создание пользователей с разными правами

- Работа напрямую через Firebase без сторонних сервисов

- Скорость отправки - 50 000 сообщений в минуту

- И многое другое!

Демо:

Логин: test

Пароль: test

Техническая часть:

- Самопис, PHP 5.4, mysqli, ioncube (это всё есть на 99% хостингах), всё оптимизировано, выдержит любую нагрузку

- Закодирован один init-файл, вы можете как угодно менять дизайн и логику скрипта. Код простой без непонятных классов и функций, присутствуют комментарии

- Установка в пару кликов, подробная инструкция, помощь в установке

Вечная лицензия на домен стоит всего 5000, на IP - 6000 рублей (можно ставить на любое количество доменов).

Телеграм: @mister_crabs