Push скрипт - полная работа с пуш уведомлениями

Данный скрипт обеспечивает сбор-рассылку Пуш-уведомлений. Никаких лимитов и оплат как на сервисах вроде сендпульса. Вас никто не забанит даже за непристойное порево и чернуху в рекламных сообщениях.
Некоторые возможности:
- Сбор подписок с лендингов (10 штук)
- Сбор подписок со своих сайтов
- Принудительная подписка
- Шаблоны сообщений
- Рассылка по фильтрам - поток, устройство, страна, период подписки
- Отложенная отправка
- Статистика абсолютно по всему
- Метки для передачи id источников для отслеживания конверсии
- Проброс Get-параметров
- Создание пользователей с разными правами
- Работа напрямую через Firebase без сторонних сервисов
- Скорость отправки - 50 000 сообщений в минуту
- И многое другое!
Демо:
Админка: https://mrcrabs-push.online/admin/
Логин: test
Пароль: test
Пример лендинга: https://test.mrcrabs...d=7&label=forum
Техническая часть:
- Самопис, PHP 5.4, mysqli, ioncube (это всё есть на 99% хостингах), всё оптимизировано, выдержит любую нагрузку
- Закодирован один init-файл, вы можете как угодно менять дизайн и логику скрипта. Код простой без непонятных классов и функций, присутствуют комментарии
- Установка в пару кликов, подробная инструкция, помощь в установке
Вечная лицензия на домен стоит всего 5000, на IP - 6000 рублей (можно ставить на любое количество доменов).
Телеграм: @mister_crabs