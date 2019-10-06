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Teoseo.com - Парсинг, Наполнение, Автоматизация

Автор темы teoseo, 06 Окт 2019 16:16

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#1 teoseo

teoseo

    Новичок

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Обычный

Отправлено 06 Октябрь 2019 - 16:16

Доброго дня!
 
Оказываем услуги:
- сбор данных
- наполнение ресурсов
- автоматизация работы
 
Подробнее:
- наполнение интернет-магазинов
- сбор товаров
- парсинг картинок
- наполнение CMS
- регистрации аккаунтов
- размещение топиков
- размещение на досках объявлений (Авито, OLX и тд)
- работники для Ваших заданий
- написание софта для соц. сетей (ВК, од)
- написание софта для ресурсов
- автоматизация работы в ИМ
- работа с БД
- создание шаблонов ZennoPoster
- создание программ на C#
- емайл рассылки
- работы с поисковыми системами
- накрутка/размещение/работа с YouTube
 
Реализуем любую задачу по софту/парсингу/наполнению
 
 
Контакты:
SKYPE live:.cid.5d6a68d05d8e017c
 
Telegram @teoseocom
 
E-mail teoseocom@gmail.com
 
Сайт teoseo.com

 


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