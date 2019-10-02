VulcanBet - Партнёрка с лицензионным беттингом РУ+WW продуктом

Партнёрка Vulkanbet.partners успешно работает с 2019 года, а вместе с ней зарабатывают и сотни вебмастеров, с выгодой сливающие гемблинг-трафик на офферы от проверенного бренда.
Принцип работы прост — чем больше перводепозитов, тем больше процентная ставка по отчислениям. Партнёрам предоставляются тонны качественных промо-материалов, адекватная техподдержка, оперативно реагирующая на тикеты 24/7, и прозрачные финансовые взаиморасчёты без шейва и задержек выплат. Регистрация для игроков оформлена максимально просто и удобно, со стимулирующими бонусами.
Особенности Vulkanbet.partners
● Выплаты в RUB или USD
● Начисление вознаграждения по системам RevShare (25-40%) или CPA (до 70$)
● Ротатор лендингов
● Возможность работы по API
● Лояльный саппорт, который отлично знает своё дело
● Постоянные бонусы и акции для привлечения игроков
● Еженедельные выплаты с минималкой в 25$
● Отрицательный баланс в конце отчётного периода не обнуляется
Игроки доверяют бренду “Вулкан”, а активная бонусная политика партнёрки снижает затраты партнёров на их привлечение. Работа ведётся в основном по системе Revenue Share, на систему CPA партнёр переводится по запросу через техподдержку.
Наш сайт: https://vulcanbet.partners