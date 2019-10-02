VulcanBet - Партнёрка с лицензионным беттингом РУ+WW продуктом

Отправлено Сегодня, 06:20

Партнёрка Vulkanbet.partners успешно работает с 2019 года, а вместе с ней зарабатывают и сотни вебмастеров, с выгодой сливающие гемблинг-трафик на офферы от проверенного бренда.

Принцип работы прост — чем больше перводепозитов, тем больше процентная ставка по отчислениям. Партнёрам предоставляются тонны качественных промо-материалов, адекватная техподдержка, оперативно реагирующая на тикеты 24/7, и прозрачные финансовые взаиморасчёты без шейва и задержек выплат. Регистрация для игроков оформлена максимально просто и удобно, со стимулирующими бонусами.



Особенности Vulkanbet.partners



● Выплаты в RUB или USD

● Начисление вознаграждения по системам RevShare (25-40%) или CPA (до 70$)

● Ротатор лендингов

● Возможность работы по API

● Лояльный саппорт, который отлично знает своё дело

● Постоянные бонусы и акции для привлечения игроков

● Еженедельные выплаты с минималкой в 25$

● Отрицательный баланс в конце отчётного периода не обнуляется



Игроки доверяют бренду “Вулкан”, а активная бонусная политика партнёрки снижает затраты партнёров на их привлечение. Работа ведётся в основном по системе Revenue Share, на систему CPA партнёр переводится по запросу через техподдержку.



Наш сайт: https://vulcanbet.partners