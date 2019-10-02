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VulcanBet - Партнёрка с лицензионным беттингом РУ+WW продуктом

Автор темы VulcanBet, Сегодня, 06:20

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В теме одно сообщение

#1 VulcanBet

VulcanBet

    Новичок

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  • 1 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:20

Партнёрка Vulkanbet.partners успешно работает с 2019 года, а вместе с ней зарабатывают и сотни вебмастеров, с выгодой сливающие гемблинг-трафик на офферы от проверенного бренда.

Принцип работы прост — чем больше перводепозитов, тем больше процентная ставка по отчислениям. Партнёрам предоставляются тонны качественных промо-материалов, адекватная техподдержка, оперативно реагирующая на тикеты 24/7, и прозрачные финансовые взаиморасчёты без шейва и задержек выплат. Регистрация для игроков оформлена максимально просто и удобно, со стимулирующими бонусами.

Особенности Vulkanbet.partners

● Выплаты в RUB или USD
● Начисление вознаграждения по системам RevShare (25-40%) или CPA (до 70$)
● Ротатор лендингов
● Возможность работы по API
● Лояльный саппорт, который отлично знает своё дело
● Постоянные бонусы и акции для привлечения игроков
● Еженедельные выплаты с минималкой в 25$
● Отрицательный баланс в конце отчётного периода не обнуляется

Игроки доверяют бренду “Вулкан”, а активная бонусная политика партнёрки снижает затраты партнёров на их привлечение. Работа ведётся в основном по системе Revenue Share, на систему CPA партнёр переводится по запросу через техподдержку.

Наш сайт: https://vulcanbet.partners

 


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#2 Александр Павлович

Александр Павлович

    Ученик

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  • 11 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 18:47

и как она вам ?


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