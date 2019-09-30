Новые клиенты для тебя

Я копирайтер: пишу продающие тексты и не исчезаю.
Мой профиль —Бизнесмены, которые не видят границ и понимают за что они платят свои деньги.
Пишу тексты для:
Landing Page(Плюс проработка структуры);
Маркетинг-китов и коммерческих предложений;
Контент-план на 30 дней+ тексты;
КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ:
1) Обсуждаем задачу;
2) Ищем вместе пути решения и анализируем данные;
3) Анализируем именно вашу ЦА, составляем её портрет;
4) Пишу текст только под вашу ЦА;
5)Сопровождаю вас до результата, чтобы внести коррективы при возникновении нюансов, которые не зависят от нас;
Сдаю проекты только до дедлайна, чтобы вовремя внести нужные коррективы;
Готов обсудить ваш проект уже сейчас;
Кейсы высылаю чётко по запросу;