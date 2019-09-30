Новые клиенты для тебя

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Автор темы copywriter07, Сегодня, 14:28

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#1 copywriter07

copywriter07

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Киев, Украина
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:28

Я копирайтер: пишу продающие тексты и не исчезаю.

Мой профиль —Бизнесмены, которые не видят границ и понимают за что они платят свои деньги.

Пишу тексты для:

 

 

Landing Page(Плюс проработка структуры);

Маркетинг-китов и коммерческих предложений;

Контент-план на 30 дней+ тексты;

КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ:

1) Обсуждаем задачу;

2) Ищем вместе пути решения и анализируем данные;

3) Анализируем именно вашу ЦА, составляем её портрет;

4) Пишу текст только под вашу ЦА;

5)Сопровождаю вас до результата, чтобы внести коррективы при возникновении нюансов, которые не зависят от нас;

Сдаю проекты только до дедлайна, чтобы вовремя внести нужные коррективы;

Готов обсудить ваш проект уже сейчас;

Кейсы высылаю чётко по запросу;

 


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