Datspush - пушистая сеть с push-уведомлениями

Привет, киберсанты! На проводе ПушОк
Я хочу представить datspush.com - рекламную сеть с пуш-уведомлениями
Мы предлагаем монетизацию трафика по СРА с выплатой за каждного нового подписчика или по revenue share 88% за клики подписчиков, которых вы привели.
У нас есть:
- выплаты каждый день
- CR до 20%
- множество лендов на все случаи
- статистика, где всё наглядно видно
Также можете прикупить у нас пуш-трафик. Своя база со всего мира обеспечит высокий конверт
- минималка на пополнение - 50 баксов
- десктопный и мобильный трафик
- таргетинг и ретаргетинг
- биды от 0,001$
В этой ветке я буду выкладывать свежие кейсы, последние новости и просто полезные материалы. Также отвечу на все вопросы!