Datspush - пушистая сеть с push-уведомлениями

Отправлено Сегодня, 13:47

Привет, киберсанты! На проводе ПушОк

Я хочу представить datspush.com - рекламную сеть с пуш-уведомлениями

Мы предлагаем монетизацию трафика по СРА с выплатой за каждного нового подписчика или по revenue share 88% за клики подписчиков, которых вы привели.

У нас есть:

выплаты каждый день

CR до 20%

множество лендов на все случаи

статистика, где всё наглядно видно

Также можете прикупить у нас пуш-трафик. Своя база со всего мира обеспечит высокий конверт

минималка на пополнение - 50 баксов

десктопный и мобильный трафик

таргетинг и ретаргетинг

биды от 0,001$

В этой ветке я буду выкладывать свежие кейсы, последние новости и просто полезные материалы. Также отвечу на все вопросы!