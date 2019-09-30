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Datspush - пушистая сеть с push-уведомлениями

Автор темы datspush, Сегодня, 13:47

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#1 datspush

datspush

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Moscow
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:47

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Привет, киберсанты! На проводе ПушОк

 

Я хочу представить datspush.com - рекламную сеть с пуш-уведомлениями

 

Мы предлагаем монетизацию трафика по СРА с выплатой за каждного нового подписчика или по revenue share 88% за клики подписчиков, которых вы привели.

У нас есть:

  • выплаты каждый день
  • CR до 20%
  • множество лендов на все случаи
  • статистика, где всё наглядно видно

 

Также можете прикупить у нас пуш-трафик. Своя база со всего мира обеспечит высокий конверт

  • минималка на пополнение - 50 баксов
  • десктопный и мобильный трафик
  • таргетинг и ретаргетинг
  • биды от 0,001$

 

В этой ветке я буду выкладывать свежие кейсы, последние новости и просто полезные материалы. Также отвечу на все вопросы!

 


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