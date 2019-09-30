Услуги копирайтера

Отправлено Сегодня, 11:31

Добрый день!



Меня зовут Елена, мне 35 лет, я копирайтер.



ЧЕМ Я БУДУ ВАМ ПОЛЕЗНА ?



Помогу с разным видом контента:



✔️тексты для лендингов (продающие, подписные);

✔️E-mail рассылка (продающие, рекламные, триггерные, информационные письма);

✔️статьи в блог и для социальных сетей;

✔️SEO-тексты, LSI-тексты;

✔️тексты для интернет-магазинов;



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



✅Пишу или хорошо или никак.

✅Штрафую себя на 50% от заказа за ✅каждый день просрочки (не срываю дедлайны в принципе).

✅Никогда не пропадаю со связи.

✅Вношу правки до результата.

✅На вдохновение не ориентируюсь.



Открыта для сотрудничества

