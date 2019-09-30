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Услуги копирайтера

Автор темы Елена Лит, Сегодня, 11:31

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#1 Елена Лит

Елена Лит

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:31

Добрый день!

Меня зовут Елена, мне 35 лет, я копирайтер.

ЧЕМ Я БУДУ ВАМ ПОЛЕЗНА ?

Помогу с разным видом контента:

✔️тексты для лендингов (продающие, подписные);
✔️E-mail рассылка (продающие, рекламные, триггерные, информационные письма);
✔️статьи в блог и для социальных сетей;
✔️SEO-тексты, LSI-тексты;
✔️тексты для интернет-магазинов;

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

✅Пишу или хорошо или никак.
✅Штрафую себя на 50% от заказа за ✅каждый день просрочки (не срываю дедлайны в принципе).
✅Никогда не пропадаю со связи.
✅Вношу правки до результата.
✅На вдохновение не ориентируюсь.

Открыта для сотрудничества
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