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Partners.House - здесь push подписки дают в 2 раза больше!

Автор темы PushHouse, Вчера, 17:19

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#1 PushHouse

PushHouse

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 17:19

Команда Push.House рада представить вам наш новый проект по монетизации трафика через пуш подписки https://partners.house
 
Главное наше преимущество это увеличенный доход от push подписок. Показатели доходят до +100% по сравнению с аналогичными решениями на рынке.
Разница в доходе ощутима уже с первого дня слива.
 
Так же у нас есть:
Выкуп подписок
Принимаем весь мир
Сплит тестирование лендингов
Возможность установки своих ссылок ТБ для подписок и отказов
Мультиязычные лендинги (27+)
Добавление лендингов по запросу
Минимальная выплата от 50&#36;
Код для http/https сайтов
Реферальная программа
Персональный менеджер
 
 
Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы
 
Регистрируйтесь в https://partners.house и увеличьте свои доходы в два раза уже сегодня!

Сообщение отредактировал PushHouse: Вчера, 17:21

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