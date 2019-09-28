Partners.House - здесь push подписки дают в 2 раза больше!

Отправлено Вчера, 17:19

https://partners.house Команда Push.House рада представить вам наш новый проект по монетизации трафика через пуш подписки

Главное наше преимущество это увеличенный доход от push подписок. Показатели доходят до +100% по сравнению с аналогичными решениями на рынке.

Разница в доходе ощутима уже с первого дня слива.

Так же у нас есть:

Выкуп подписок

Принимаем весь мир

Сплит тестирование лендингов

Возможность установки своих ссылок ТБ для подписок и отказов

Мультиязычные лендинги (27+)

Добавление лендингов по запросу

Минимальная выплата от 50$

Код для http/https сайтов

Реферальная программа

Персональный менеджер

Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы

Регистрируйтесь в https://partners.house и увеличьте свои доходы в два раза уже сегодня!

Сообщение отредактировал PushHouse: Вчера, 17:21