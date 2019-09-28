Partners.House - здесь push подписки дают в 2 раза больше!

Команда Push.House рада представить вам наш новый проект по монетизации трафика через пуш подписки https://partners.house
Главное наше преимущество это увеличенный доход от push подписок. Показатели доходят до +100% по сравнению с аналогичными решениями на рынке.
Разница в доходе ощутима уже с первого дня слива.
Так же у нас есть:
Выкуп подписок
Принимаем весь мир
Сплит тестирование лендингов
Возможность установки своих ссылок ТБ для подписок и отказов
Мультиязычные лендинги (27+)
Добавление лендингов по запросу
Минимальная выплата от 50$
Код для http/https сайтов
Реферальная программа
Персональный менеджер
Наши менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы
Регистрируйтесь в https://partners.house и увеличьте свои доходы в два раза уже сегодня!
Сообщение отредактировал PushHouse: Вчера, 17:21