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Партнерка adult сайта.

Автор темы Мария467, Сегодня, 08:26

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Сообщений в теме: 5

#1 Мария467

Мария467

    Новичок

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  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:26

Всем привет. Я новенькая совсем в этой теме. Хочу попробовать занятся привлечением работниц, на вебкам сайты. Волнует юридический вопрос? Не грозит ли мне за это статья?
  • 0
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#2 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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2 313
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 12:21

Сомневаюсь что за это может грозить статья


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#3 Мария467

Мария467

    Новичок

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  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 13:49

Алексей web,
Точно не грозит ничего? Организацию прости..ции не повесят? Они же будут под моими партнерскими ссылками работать и процент с их заработка будет мне начисляться....
  • 0

#4 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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  • 5 870 сообщений
2 313
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:13

Точно не грозит ничего? Организацию прости..ции не повесят? Они же будут под моими партнерскими ссылками работать и процент с их заработка будет мне начисляться....

 

Вот точно не скажу. Нужно правовую базу смотреть


  • 0

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#5 Мария467

Мария467

    Новичок

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  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 14:24

Алексей web, на этом форуме обсуждаются партнерки adult сайтов, и в частности вебкам сайтов? Подскажите где можно почитать обсуждения?
  • 0

#6 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

  • Киберсанты
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  • 5 870 сообщений
2 313
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:42

Алексей web, на этом форуме обсуждаются партнерки adult сайтов, и в частности вебкам сайтов? Подскажите где можно почитать обсуждения?

 

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  • 0

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