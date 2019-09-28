Партнерка adult сайта.
Автор темы Мария467, Сегодня, 08:26
Сообщений в теме: 5
#2
Отправлено Сегодня, 12:21
Сомневаюсь что за это может грозить статья
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#4
Отправлено Сегодня, 14:13
Точно не грозит ничего? Организацию прости..ции не повесят? Они же будут под моими партнерскими ссылками работать и процент с их заработка будет мне начисляться....
Вот точно не скажу. Нужно правовую базу смотреть
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#6
Отправлено Сегодня, 14:42
Алексей web, на этом форуме обсуждаются партнерки adult сайтов, и в частности вебкам сайтов? Подскажите где можно почитать обсуждения?
Попробуйте через поиск поискать
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