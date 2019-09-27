Mixadvert.com https://mixadvert.com - рекламная тизерная сеть нового поколения. Mixadvert - эффективный инструмент для управления монетизацией сайтов. Интеллектуальные автономные алгоритмы в 2-3 раза улучшают эффективность показа рекламных объявлений, снижая стоимость привлечения целевой аудитории.
Для вебмастеров:
- Работаем только с нативным (тизерным) форматом рекламы
- Работаем по системам оплаты СРС/СРМ/ предоплата
- Настройка тизерных блоков под любой дизайн сайта
- Есть возможность фильтрации рекламных материалов
- Сайты принимаются с посещаемостью от 1000 уникальных пользователей
- Для сайтов с высокой посещаемостью предлагаем индивидуальные условия
- Высокий CTR блоков
- Подробная статистика
- Минимальная сумма для выплаты 500 руб.
- Гарантируем индивидуальный подход к каждому вебмастеру!
Запрещено:
- Не принимаются сайты распространяющие вирусы и вредоносные программы
- Сайты содержащие порнографию
- Накручивание кликов
Для рекламодателей:
- Индивидуальный подход к каждому рекламодателю, сопровождение, добавление качественных рекламных материалов
- Быстрая модерация рекламных блоков
- Простая и одновременно эффективная система ретаргетинга позволит повысить эффективность Вашей рекламной кампании
- Функции геотаргетинга и временного таргетинга
За более подробной информацией, а также регистрацией в системе, обращайтесь к нашим специалистам:
Для вебмастеров:
Кирилл
Skype: m.mixadvert
Telegram: @Kirillmixadvert
email: kirill@mixadvert.com
Для рекламодателей:
Денис
Skype: advertmix
Telegram: @DenisMixAdvert
Email: advert@mixadvert.com
Алина
Skype: Alina Mixadvert
Telegram: @mixadvert
Email: alina@mixadvert.com
Отзывы
http://www.kote.ws/showthread.php?t=23304
https://searchengines.guru/showthread.php?t=930388
https://www.cy-pr.com/forum/f46/t92778/m998803#message998803
http://tods-blog.com.ua/internet-money/tizery/best-tizers1/
https://x-monitor.ru..._mixadvert.html