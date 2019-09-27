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Рекламная тизерная сеть нового поколения. Mixadvert

Автор темы mixadvert, Вчера, 07:25

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#1 mixadvert

mixadvert

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Отправлено Вчера, 07:25

Mixadvert.com https://mixadvert.com - рекламная тизерная сеть нового поколения. Mixadvert - эффективный инструмент для управления монетизацией сайтов. Интеллектуальные автономные алгоритмы в 2-3 раза улучшают эффективность показа рекламных объявлений, снижая стоимость привлечения целевой аудитории. 

 

Для вебмастеров:

- Работаем только с нативным (тизерным) форматом рекламы 

- Работаем по системам оплаты СРС/СРМ/ предоплата

- Настройка тизерных блоков под любой дизайн сайта

- Есть возможность фильтрации рекламных материалов

- Сайты принимаются с посещаемостью от 1000 уникальных пользователей

- Для сайтов с высокой посещаемостью предлагаем индивидуальные условия

- Высокий CTR блоков

- Подробная статистика

- Минимальная сумма для выплаты 500 руб.

- Гарантируем индивидуальный подход к каждому вебмастеру!

Запрещено:

- Не принимаются сайты распространяющие вирусы и вредоносные программы

- Сайты содержащие порнографию

- Накручивание кликов

Для рекламодателей:

- Индивидуальный подход к каждому рекламодателю, сопровождение, добавление качественных рекламных материалов

- Быстрая модерация рекламных блоков

- Простая и одновременно эффективная система ретаргетинга позволит повысить эффективность Вашей рекламной кампании

- Функции геотаргетинга и временного таргетинга

За более подробной информацией, а также регистрацией в системе, обращайтесь к нашим специалистам:

Для вебмастеров:

Кирилл

Skype: m.mixadvert

Telegram: @Kirillmixadvert

email: kirill@mixadvert.com 

 

Для рекламодателей:

Денис

Skype: advertmix

Telegram: @DenisMixAdvert

Email: advert@mixadvert.com

 

Алина

Skype: Alina Mixadvert

Telegram: @mixadvert

Email: alina@mixadvert.com

 

Отзывы

http://www.kote.ws/showthread.php?t=23304

https://searchengines.guru/showthread.php?t=930388

https://www.cy-pr.com/forum/f46/t92778/m998803#message998803

http://tods-blog.com.ua/internet-money/tizery/best-tizers1/

https://x-monitor.ru..._mixadvert.html

 

 


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