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Profitner - кредитная партнерская программа PayDay

Автор темы Profitner, Вчера, 06:43

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В теме одно сообщение

#1 Profitner

Profitner

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 06:43

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1. Profitner – это пейдей партнерская программа под США, с командой в Украине. Главной ориентацией данной программы являются ниша кредитов в US. Профитнер работает с веб мастерами уже несколько лет и за это время наши партнеры оценили разницу с другими програмамми. Ма регулярно делаем доработки и проводим жксперементы чтоб каждый участник получал максимум бенефита.

2. Profitner успела себя зареккомендовать среди других пейдей партнерок. Мы регулярно приглашаем новых вебмастеров при этом ценим каждого партнера и оказываем максимум поддержки. Мы нацелены на постоянное улучшение эффективности нашей работы, чтобы показывать лучшие результаты. Мы готовы к сотрудничеству и достижению новых результатов с вами.

3. Profitner кредитная партнерская программа под Америку. Мы помагаем продать максимальное количество лидов с помощью аукуиона. Качество и честное сотрудничество – вот наш девиз. Каждый партнер, с которым мы сотрудничаем, является связующим звеном цельного процесса.

4. Profitner – партнерская программа с 3+ кредитными офферами под ЮС, работающая на протяжении нескольких лет. Наша система позволяет каждому вебмастеру отслеживать максимум информации по каждому их свои. Profitner посх лидов и повышать конверсии и выплаты.

5. Profitner – payday кредитная партнерская программа с гео под США. Мы нацелены на результат и эффективность каждой маркетинговой кампании. Совместно с нашими партнерами мы убедились, что результат полученный с помощью нашей программы в разы превосходит то что предлагают наши конкуренты.

Наш сайт: https://profitner.com/

 


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#2 Kekinos

Kekinos

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 15:17

Сколько вы платите за лид?
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