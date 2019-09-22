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ТОП-5 основных претензий ФНС при проверке «упрощенцев»

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 20:43

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 20:43

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1. Сокрытие доходов
       
Если не отразить доход от подаренного имущества, от продажи имущества ИП, которое использовали в коммерческих целях (торговые и складские помещения, земельные участки и другие).
      
2. Необоснованные расходы
      
При применении УСН «Доходы минус расходы», необходимо внимательно относиться к выбору поставщиков и к оформлению документов. Расходы должны быть экономически обоснованы. необходимы для ведения предпринимательской деятельности и документально подтверждены. По сомнительным контрагентам расходы с большой долей вероятности снимут, доначислят налог.
       
3. Нарушения при совмещении
      
Двух льготных налоговых режимов, например УСН с ЕНВД или Патент, в случае отнесения к ним выручки от деятельности на УСН. При документальной проверке, инспекторы тщательно проанализируют все формулировки в документах, сведут информацию со данными из деклараций и если найдут несовпадения, переквалифицируют доход от ЕНВД или ПСН в доход от УСН.
      
4. Дробление бизнеса
     
Самая актуальная тема. При создании новой организации на УСН, с целью не превысить лимиты и остаться на УСН, необходимо учитывать, что новая организация должна иметь достаточные ресурсы для ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, иметь достаточные ресурсы: офис, сотрудники, оборудование, транспорт и другие. В противном случае, при формальном подходе, а также отсутствии автономности новой организации доходы всех «упрощенцев» объединят, доначислят налоги по общей системе налогообложения.
     
5. Отложенные платежи
      
Чтобы сохранить право на УСН и не превысить лимит по доходам, упрощенцы в конце года договариваются с покупателями, чтобы те заплатили деньги не сейчас, а позже, в следующем году. Про эту уловку инспекторы знают, поэтому чтобы отбиться от претензий, нужно чтобы у такой отсрочки было обоснование и документальное подтверждение.
      
Источник: "Бизнес Гарант".

      
      
      

 


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