В Webmoney убрали рублевые кошельки

Отправлено Сегодня, 10:55

У меня в Webmoney убрали рублевый кошелек. Оставили только долларовый и евро. Не знаю с чем это связано. Может с тем, что я житель Литвы. Абсурд какой-то. И несут какую-то ахинею в связи с этим. Как теперь рубли от людей принимать ? И ведь единственная платежная система из которой деньги в Прибалтику можно вывести. Или есть альтернатива ?