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В Webmoney убрали рублевые кошельки

Автор темы Алексей web, Сегодня, 10:55

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В теме одно сообщение

#1 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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  • 5 854 сообщений
2 313
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:55

У меня в Webmoney убрали рублевый кошелек. Оставили только долларовый и евро. Не знаю с чем это связано. Может с тем, что я житель Литвы. Абсурд какой-то. И несут какую-то ахинею в связи с этим. Как теперь рубли от людей принимать ? И ведь единственная платежная система из которой деньги в Прибалтику можно вывести. Или есть альтернатива ? 


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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  • 7 136 сообщений
4 249
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:57

я так и не смог восстановить доступ к кошельку и забил на нее. делали ее - дятлы. ей богу. более уродского и неотзывчивого интерфейса и ux в жизни не встречал. 


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