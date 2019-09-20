У меня в Webmoney убрали рублевый кошелек. Оставили только долларовый и евро. Не знаю с чем это связано. Может с тем, что я житель Литвы. Абсурд какой-то. И несут какую-то ахинею в связи с этим. Как теперь рубли от людей принимать ? И ведь единственная платежная система из которой деньги в Прибалтику можно вывести. Или есть альтернатива ?
В Webmoney убрали рублевые кошельки
Автор темы Алексей web, Сегодня, 10:55
В теме одно сообщение
#1
Отправлено Сегодня, 10:55
- 0
#2
Отправлено Сегодня, 11:57
я так и не смог восстановить доступ к кошельку и забил на нее. делали ее - дятлы. ей богу. более уродского и неотзывчивого интерфейса и ux в жизни не встречал.
- 0
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