Скрипт новостной витрины

Отправлено Сегодня, 12:53

Скрипт мощной новостной витрины! Идеально подходит для рекламы офферов различного плана, тизеров, сбора пушей, трафбэка и подобного. Все плюшки можете посмотреть в админке (доступ ниже).

Некоторые возможности:

- Добавление/редактирование новостей и офферов

- Умный показ по CTR

- Показ по заданным странам

- Субаккаунты для разделения статистики

- Макросы для отслеживания конверсии

- Сплит-тест абсолютно всего

- Клоакинг

- Тонкие настройки манипуляций со вкладками, всплывающим окном и тд

- Детальная статистика по дням абсолютно на всё

- И многое другое!

Техническая часть:

- Самопис, PHP 5.4, mysqli, ioncube (это всё есть на 99% хостингах), всё оптимизировано, выдержит любую нагрузку

- Закодирован один init-файл, вы можете как угодно менять дизайн и логику скрипта. Код простой без непонятных классов и функций, присутствуют комментарии

- Цена - 5 000 рублей за лицензию на 1 домен, либо 6 000 рублей за лицензию на 1 ip (скрипт можно ставить на любое количество доменов)

Пароль: test

Телеграм: @mister_crabs