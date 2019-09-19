Перейти к содержимому

Фотография

Скрипт новостной витрины

Автор темы Mr Crabs, Сегодня, 12:53

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Mr Crabs

Mr Crabs

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:53

39fb418c79b7t.jpg

 

Скрипт мощной новостной витрины! Идеально подходит для рекламы офферов различного плана, тизеров, сбора пушей, трафбэка и подобного. Все плюшки можете посмотреть в админке (доступ ниже).
 
Некоторые возможности:
- Добавление/редактирование новостей и офферов
- Умный показ по CTR
- Показ по заданным странам
- Субаккаунты для разделения статистики
- Макросы для отслеживания конверсии
- Сплит-тест абсолютно всего
- Клоакинг
- Тонкие настройки манипуляций со вкладками, всплывающим окном и тд
- Детальная статистика по дням абсолютно на всё
- И многое другое!
 
Техническая часть:
- Самопис, PHP 5.4, mysqli, ioncube (это всё есть на 99% хостингах), всё оптимизировано, выдержит любую нагрузку
- Закодирован один init-файл, вы можете как угодно менять дизайн и логику скрипта. Код простой без непонятных классов и функций, присутствуют комментарии
- Цена - 5 000 рублей за лицензию на 1 домен, либо 6 000 рублей за лицензию на 1 ip (скрипт можно ставить на любое количество доменов)
 
Пароль: test
 
Телеграм: @mister_crabs

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума