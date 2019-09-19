Скрипт новостной витрины

Скрипт мощной новостной витрины! Идеально подходит для рекламы офферов различного плана, тизеров, сбора пушей, трафбэка и подобного. Все плюшки можете посмотреть в админке (доступ ниже).
Некоторые возможности:
- Добавление/редактирование новостей и офферов
- Умный показ по CTR
- Показ по заданным странам
- Субаккаунты для разделения статистики
- Макросы для отслеживания конверсии
- Сплит-тест абсолютно всего
- Клоакинг
- Тонкие настройки манипуляций со вкладками, всплывающим окном и тд
- Детальная статистика по дням абсолютно на всё
- И многое другое!
Техническая часть:
- Самопис, PHP 5.4, mysqli, ioncube (это всё есть на 99% хостингах), всё оптимизировано, выдержит любую нагрузку
- Закодирован один init-файл, вы можете как угодно менять дизайн и логику скрипта. Код простой без непонятных классов и функций, присутствуют комментарии
- Цена - 5 000 рублей за лицензию на 1 домен, либо 6 000 рублей за лицензию на 1 ip (скрипт можно ставить на любое количество доменов)
Главная: https://newstimes24.online
Админка: https://newstimes24.online/admin/
Пароль: test
Телеграм: @mister_crabs