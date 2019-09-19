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Автор темы HideClick, Сегодня, 09:31

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#1 HideClick

HideClick

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:31

Приветствуем всех!

В кратце о нашей клоаке:
- простота интеграция: буквально минута на установку и настройку
- высокая скорость фильтрации: 0.08 сек. среднее время ответа
- универсальная защита от ботов и модераторов: fb/google/vk/yandex
- подробнее тут: https://hide.click

Немного истории:
После того как пол года назад из-за кривой клоаки facebook перебанил 200 наших аккаунтов, мы были крайне злы. Попробовали все существующие решения. Поняли что они защищают только от одного типа ботов. И не видят ботов которые приходят на больших объёмах траффика. Плюс клоаки которые умеют работать с фб, не умеют работать с гуглом. И наоборот. В итоге у нас не было другого варианта кроме как написать собственное решение.

По итогу наш продукт обладает следующими достоинствами:
  • Быстрая интеграция: буквально минута на установку и настройку
  • Фиксированные тарифы без лимитов (домены, траффик)
  • Фильтрация IPv6 ботов
  • Работа с любыми источниками траффика (facebook, google, direct, insta, и тд)
  • Безопасность: все настройки хранятся у вас
  • Реалтайм обновление базы ботов и модераторов
  • Rest API
  • Возможность кастомных решений
  • Отсутствие редиректов
  • Реферальная система
  • Защита от спайсервисов
  • Совместимость с CloudFlare\Apache\Nginx, в том числе с вашей TDS (Keitaro, и тд)
  • Фильтрация по гео
  • Статистика
Звучит слишком хорошо чтобы быть правдой?
Проверьте сами!
Мы даём бесплатный триал на 7 дней.

Наши контакты:
Tg: @hideclick
Email: support@hide.click
https://hide.click
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