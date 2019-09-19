Приветствуем всех!В кратце о нашей клоаке:
- простота интеграция: буквально минута на установку и настройку
- высокая скорость фильтрации: 0.08 сек. среднее время ответа
- универсальная защита от ботов и модераторов: fb/google/vk/yandex
- подробнее тут: https://hide.click
Немного истории:
После того как пол года назад из-за кривой клоаки facebook перебанил 200 наших аккаунтов, мы были крайне злы. Попробовали все существующие решения. Поняли что они защищают только от одного типа ботов. И не видят ботов которые приходят на больших объёмах траффика. Плюс клоаки которые умеют работать с фб, не умеют работать с гуглом. И наоборот. В итоге у нас не было другого варианта кроме как написать собственное решение.
По итогу наш продукт обладает следующими достоинствами:
- Быстрая интеграция: буквально минута на установку и настройку
- Фиксированные тарифы без лимитов (домены, траффик)
- Фильтрация IPv6 ботов
- Работа с любыми источниками траффика (facebook, google, direct, insta, и тд)
- Безопасность: все настройки хранятся у вас
- Реалтайм обновление базы ботов и модераторов
- Rest API
- Возможность кастомных решений
- Отсутствие редиректов
- Реферальная система
- Защита от спайсервисов
- Совместимость с CloudFlare\Apache\Nginx, в том числе с вашей TDS (Keitaro, и тд)
- Фильтрация по гео
- Статистика
Проверьте сами!
Мы даём бесплатный триал на 7 дней.
Наши контакты:
Tg: @hideclick
Email: support@hide.click
https://hide.click