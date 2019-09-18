Цифровой платформе для жалоб бизнеса - быть?!.

Отправлено Сегодня, 23:28





Владимир Путин поддержал внедрение цифровой платформы, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов .

"Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система - в более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде - была внедрена.

Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного - сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы общества в целом: как отдельных граждан, так и предпринимательского сообщества в целом".