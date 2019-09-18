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Цифровой платформе для жалоб бизнеса - быть?!.

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 23:28

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 23:28

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Владимир Путин поддержал внедрение цифровой платформы, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.
 
"Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система - в более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде - была внедрена. 
 
Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного - сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы общества в целом: как отдельных граждан, так и предпринимательского сообщества в целом".
 
Источник: "ТАСС".

 

 


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