Партнерская программа от производителя косметики Toffana

Отправлено Сегодня, 13:38

Наш интернет-магазин toffana.ru предлагает вашему вниманию партнерскую программу, участие в которой дает возможность партнерам зарабатывать вместе с нами путем привлечения клиентов. Участие в партнерской программе абсолютно бесплатно.

В программе могут принять участие только юридические лица и ИП. Физические лица к участию не допускаются.

Мы производим натуральную крафтовую косметику в день подтверждения заказа клиентом и отправляем курьерской службой в этот же день или на следующий день, за исключением выходных и праздничных дней.

Клиент получает свежую качественную и эффективную косметику, изготовленную для него лично! Вся косметика имеет необходимые сертификаты. Отзывы о нашей продукции подтверждают высокое качество и эффективность.

После заключения договора Вам предоставляется индивидуальный промокод, по нему клиент получает скидку 10% при оформлении заказа, а ваше вознаграждение рассчитывается в размере 20% от оплаченной суммы товара. Выплаты производятся раз в месяц на расчетный счет, без ограничений по сумме. Ежемесячно перед отчислением вознаграждений присылаем отчет оплат по вашему промокоду. Оплата происходит только доставленных и выкупленных товаров. В случае не выкупа вознаграждение не выплачивается, так как производитель несет убытки на сумму доставки товара клиенту и возврата на склад.

Для рекламы наших товаров на своем сайте или другом ресурсе вы можете использовать различные средства и методы. Запрещено использовать лишь те, которые противоречат действующему законодательству или наносят кому-либо материальный, моральный и репутационный ущербы — например, СПАМ посредством e-mail, засорения форумов и чатов или других видов. За использование подобных методов рекламы мы удаляем партнера из партнерской программы навсегда, причем сумма, находящаяся на его счету, аннулируется.

Запрещается покупать товар для себя по своему промокоду, такие выплаты аннулируются, а партнер удаляется.

Со своей стороны, мы обещаем снабжение партнеров нашими рекламными материалами, их оперативное информирование о наших новостях, проводимых акциях, изменениях в условиях нашей работы и партнерской программы. Мы гарантируем своевременные и в полном объеме выплаты заработанных нашими партнерами денежных средств, их безопасную передачу, а также отдельное поощрение самых активных партнеров.

Для подачи заявки на участие в партнерской программе отправьте запрос с краткой информацией о себе и предполагаемых каналах привлечения клиентов на эл. почту: info@toffana.ru

Мы рассчитываем на длительное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!