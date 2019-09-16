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Услуги минимизации расходов и оптимизации налогов

Автор темы minimalo, Вчера, 12:20

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#1 minimalo

minimalo

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Отправлено Вчера, 12:20

Мы интернет-платформа, которая помогает фирмам в предоставлении услуги по обналичиванию денежных средств с максимальной оптимизацией системы налогов. Очень удобно, когда можно очень быстро снять деньги со счета без дополнительных справок и комиссий. В этом и состоит наша задача. 

Наш сервис предоставляет обналичивание денежных средств ооо в любое время суток. Связаться можно с нами по почте или написать в телеграмм-канал. Там же Вы получите максимально полную и точную информацию по интересующим вопросам системы налогообложения абсолютно бесплатно. На конкурентном рынке стоимость услуги по обналичиванию денежных средств одна из самых низких, а качество – гарантированно лучшего уровня. 

Для того, чтобы предоставить своим клиентам квалифицированную помощь при минимизации налогов и успешном выводе денежных средств со счетов фирмы, наш онлайн-сервис выполняет такие этапы:

  • финансовый анализ всей деятельности компании;
  • исследование системы налогообложения и обнаружение возможных проблем;
  • оптимизация системы налогов;
  • изучение отношений с партнерами фирмы или компании наших клиентов. 

Цель нашего сервиса – это налоговая минимизация Вашей компании с сохранением  статуса исправного налогоплательщика.  

Наша платформа на профессиональном уровне проведет бесплатную и полную консультацию по проведению обналичиванию денежных средств с расчетного счета. Прежде чем оплачивать услуги, Вы будете точно знать, как это происходит, сколько на это понадобится времени и сколько в итоге это будет стоить (без “сюрпризов” в виде доплат в конце сделки).  

 

 

 


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