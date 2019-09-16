Услуги минимизации расходов и оптимизации налогов

Отправлено Вчера, 12:20

Мы интернет-платформа, которая помогает фирмам в предоставлении услуги по обналичиванию денежных средств с максимальной оптимизацией системы налогов. Очень удобно, когда можно очень быстро снять деньги со счета без дополнительных справок и комиссий. В этом и состоит наша задача.

Наш сервис предоставляет обналичивание денежных средств ооо в любое время суток. Связаться можно с нами по почте или написать в телеграмм-канал. Там же Вы получите максимально полную и точную информацию по интересующим вопросам системы налогообложения абсолютно бесплатно. На конкурентном рынке стоимость услуги по обналичиванию денежных средств одна из самых низких, а качество – гарантированно лучшего уровня.

Для того, чтобы предоставить своим клиентам квалифицированную помощь при минимизации налогов и успешном выводе денежных средств со счетов фирмы, наш онлайн-сервис выполняет такие этапы:

финансовый анализ всей деятельности компании;

исследование системы налогообложения и обнаружение возможных проблем;

оптимизация системы налогов;

изучение отношений с партнерами фирмы или компании наших клиентов.

Цель нашего сервиса – это налоговая минимизация Вашей компании с сохранением статуса исправного налогоплательщика.

Наша платформа на профессиональном уровне проведет бесплатную и полную консультацию по проведению обналичиванию денежных средств с расчетного счета. Прежде чем оплачивать услуги, Вы будете точно знать, как это происходит, сколько на это понадобится времени и сколько в итоге это будет стоить (без “сюрпризов” в виде доплат в конце сделки).