Gambling Craft - партнёрка Play Fortuna + Booi Casino

Привет Инфо-форум!
Будем рады представить здесь нашу партнёрскую программу - gamblingcraft.com
Мы являемся прямым оператором таких брендов как: Play Fortuna (Плейфортуна) и Booi (Буи) казино.
Оба проекта имеют лицензию Curacao и насчитают на борту более 1000 игр от официальных провайдеров.
Круглосуточный саппорт + выплаты, вместе с грамотной бонусной политикой позволяют обеспечивать высокое время жизни игрока на проектах и приность хороший доход вебмастеру.
Для наших партнёров мы предлагаем:
1) Тариф со старта 50% РШ
2) Выплаты по 2 раза в месяц
3) Архив промо и выполнение материала по заказу
4) Уникальные акции для ваших игроков
5) Персональный менеджер по всем вопросам
Пожалуйста обращайтесь по любым контактам на сайте партнёрки или задавайте вопросы прямо в топике.
С уважением, команда Gambling Craft