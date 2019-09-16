Gambling Craft - партнёрка Play Fortuna + Booi Casino

Отправлено Сегодня, 09:28

Привет Инфо-форум!

Будем рады представить здесь нашу партнёрскую программу - gamblingcraft.com

Мы являемся прямым оператором таких брендов как: Play Fortuna (Плейфортуна) и Booi (Буи) казино.

Оба проекта имеют лицензию Curacao и насчитают на борту более 1000 игр от официальных провайдеров.

Круглосуточный саппорт + выплаты, вместе с грамотной бонусной политикой позволяют обеспечивать высокое время жизни игрока на проектах и приность хороший доход вебмастеру.

Для наших партнёров мы предлагаем:

1) Тариф со старта 50% РШ

2) Выплаты по 2 раза в месяц

3) Архив промо и выполнение материала по заказу

4) Уникальные акции для ваших игроков

5) Персональный менеджер по всем вопросам

Пожалуйста обращайтесь по любым контактам на сайте партнёрки или задавайте вопросы прямо в топике.

С уважением, команда Gambling Craft