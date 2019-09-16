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Gambling Craft - партнёрка Play Fortuna + Booi Casino

Автор темы GamblingCraft, Сегодня, 09:28

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#1 GamblingCraft

GamblingCraft

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Отправлено Сегодня, 09:28

Привет Инфо-форум! 

 

Будем рады представить здесь нашу партнёрскую программу - gamblingcraft.com

 

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Мы являемся прямым оператором таких брендов как: Play Fortuna (Плейфортуна) и Booi (Буи) казино. 

 

Оба проекта имеют лицензию Curacao и насчитают на борту более 1000 игр от официальных провайдеров. 

 

Круглосуточный саппорт + выплаты, вместе с грамотной бонусной политикой позволяют обеспечивать высокое время жизни игрока на проектах и приность хороший доход вебмастеру. 

 

Для наших партнёров мы предлагаем: 

 

1) Тариф со старта 50% РШ

2) Выплаты по 2 раза в месяц

3) Архив промо и выполнение материала по заказу 

4) Уникальные акции для ваших игроков

5) Персональный менеджер по всем вопросам

 

Пожалуйста обращайтесь по любым контактам на сайте партнёрки или задавайте вопросы прямо в топике. 

 

 

С уважением, команда Gambling Craft

 

 


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