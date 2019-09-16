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Ищем арбитражников в партнерскую сеть

Автор темы Елизавета9669, Сегодня, 05:20

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#1 Елизавета9669

Елизавета9669

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 05:20

Мы открыли интернет магазин. На данный момент пока 3 популярных оффера – массажные подушки (http://podushka.tvoffers.ru/), подставки для обуви (http://podstavki.tvoffers.ru/) и селфи-штативы (http://selfi.tvoffers.ru/). Товар активно сейчас покупается и много где рекламируется. Продажи точно будут! Нужна помощь в нагонке трафика через нашу собственную CPA сеть (http://partners.tvoffers.ru/). Ищем арбитражников! За каждый проданный товар платим 500 рублей + реферальная программа – 10% от каждого проданного товара Вашими друзьями идёт Вам! Это дополнительно по 50 рублей. Выплаты на первое время могут быть ежедневными, в дальнейшем каждую Пятницу. У нас есть собственный колл-центр и постоянное наличие товара – проблем не будет! Кому интересно – пишите в Телеграм: @tvoffers !

 


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