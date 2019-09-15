Отправлено Сегодня, 15:36

Пошаговая инструкция по перелинковке и развитию сайта. Софт

Сейчас занимаюсь разработкой софта для перелицовки сайта и вообще развития сайта. Это такое логическое продолжение Колдунщика, много всего пробовал, и многое понял как нужно делать.

В общем получилась такая штука, что можно обойтись использованием бесплатного софта. И это хорошо подойдет для небольших сайтов, коммерческих сайтов, сайтов клиентов. Простое решение когда нужна легкость.

Если коротко, то это инструкция про подбор ключевых слов, переписывание текста, и про перелинковку. Необходимо будет на сайт поставить код, и отчет в таблице вести.

Там только действия которые необходимо делать. Я старался очень просто написать, только то что нужно делать. Потому что если эти действия умножить на количество страниц, то получится не мало. По этому не удивляйтесь, важна именно простота.

Это делается для продвижения сайта, товаров и услуг в интернете. Сделано таким способом, что результат будет. И уже в принципе все идеи рассмотрены. Я пробовал много вариантов и этот считаю наиболее эффективным.

Я подходил с точки зрения того, что можно было сделать, а не с точки зрения продвижения в поисковых системах. По этому поисковые системы к этому очень хорошо отнесутся.

Это нужно:

Тем, кто занимается развитием сайтов клиентов;

Владельцем сайтов или копирайтерам;

Профессионалам будут интересны выводы к которым я пришел. Что бы не тратить время на другие решения.

Стоимость пошаговой инструкции 25$. Еще делаю свой софт, там получится еще упростить. Но это будут разные варианты.