Edu-Masters.com - Конвертим студенчиский трафик по СНГ. Пожизненные ре

Специализируемся на написании студенческих работ для студентов со всего СНГ.
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Сайт для России и всего СНГ: https://zachete.ru
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сотрудничаем только с проверенными авторами.
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имеем свою партнерскую программу для привлечения авторов
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работаем на широкое ГЕО: Украина и СНГ.
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делаем быстрые выплаты, по запросу, в течении 2х дней.
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выводим от 100 рублей, 30 гривен.
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даем самые высокие ставки, среди наших коллег.
С нами вы заработаете:
На Украинском трафике : 25% с первого заказа и 15% с последующих пожизненно.
На Российском трафике: 40% с первого заказа и 25% с последующих пожизненно.
От продаж всех ваших рефералов: 5%
Даем бонус 5 000 рублей при регистрации по этой ссылке: https://edu-masters.com/, который сможете забрать при достижении дохода в 10 000 рублей.
Принимаем весь трафик, кроме: контекстной рекламы по бренду и спам email рассылки
Особенности:
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90% заказов оцениваем в течение 30 минут
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Средняя конверсия обращение/продажа : 48%
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Средний чек : 1300 р
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Среднее количество заказов одного клиента : 2 - 5
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Входящие звонки обрабатываем с 10.00 до 22.00 каждый день
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Делаем почтовые и SMS рассылки по клиентской базе, если от вас зарегистрировался клиент - мы его дожмем до продажи
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Режим работы : без выходных и праздников
Преимущества для вебмастеров:
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Персональный менеджер
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Отзывчивый сапорт с 9.00 до 22.00 без выходных и праздников.
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Проконсультируем и ответим на все ваши вопросы.
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Широкий выбор промоматериалов
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Подробная статистика по трафику и заказам
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Готовы дорабатывать партнерку и сайты под нужды партнеров.
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Минимальная выплата : 100 р.
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Лучшим вебмастерам предоставим White Label
Регистрируйтесь https://edu-masters.com/, а если у вас возникнут вопросы, мы с радостью на них ответим, просто свяжитесь с нами! e-mail: edumasters.help@gmail.com