Edu-Masters.com - Конвертим студенчиский трафик по СНГ. Пожизненные ре

Отправлено Сегодня, 08:11

Специализируемся на написании студенческих работ для студентов со всего СНГ.

Присоединяйтесь к партнерской программе Edu-masters и зарабатывайте на образовательном трафике!

Сайт для России и всего СНГ: https://zachete.ru

Локальный сайт для Украины: https://na5ku.com.ua

сотрудничаем только с проверенными авторами.

имеем свою партнерскую программу для привлечения авторов

работаем на широкое ГЕО: Украина и СНГ.

собственный White Label

предлагаем лучшую конверсия для Украинского трафика

делаем быстрые выплаты, по запросу, в течении 2х дней.

выводим от 100 рублей, 30 гривен.

даем самые высокие ставки, среди наших коллег.

С нами вы заработаете:

На Украинском трафике : 25% с первого заказа и 15% с последующих пожизненно.

На Российском трафике: 40% с первого заказа и 25% с последующих пожизненно.

От продаж всех ваших рефералов: 5%

Даем бонус 5 000 рублей при регистрации по этой ссылке: https://edu-masters.com/, который сможете забрать при достижении дохода в 10 000 рублей.

Принимаем весь трафик, кроме: контекстной рекламы по бренду и спам email рассылки

Особенности:

90% заказов оцениваем в течение 30 минут

Средняя конверсия обращение/продажа : 48%

Средний чек : 1300 р

Среднее количество заказов одного клиента : 2 - 5

Входящие звонки обрабатываем с 10.00 до 22.00 каждый день

Делаем почтовые и SMS рассылки по клиентской базе, если от вас зарегистрировался клиент - мы его дожмем до продажи

Режим работы : без выходных и праздников

Преимущества для вебмастеров:

Персональный менеджер

Отзывчивый сапорт с 9.00 до 22.00 без выходных и праздников.

Проконсультируем и ответим на все ваши вопросы.

Широкий выбор промоматериалов

Подробная статистика по трафику и заказам

Готовы дорабатывать партнерку и сайты под нужды партнеров.

Минимальная выплата : 100 р.

Лучшим вебмастерам предоставим White Label

Регистрируйтесь https://edu-masters.com/, а если у вас возникнут вопросы, мы с радостью на них ответим, просто свяжитесь с нами! e-mail: edumasters.help@gmail.com