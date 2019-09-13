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Edu-Masters.com - Конвертим студенчиский трафик по СНГ. Пожизненные ре

Автор темы supertema, Сегодня, 08:11

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supertema

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Отправлено Сегодня, 08:11

Специализируемся на написании студенческих работ для студентов со всего СНГ. 

Присоединяйтесь к партнерской программе Edu-masters и зарабатывайте на образовательном трафике!

Сайт для России и всего СНГ: https://zachete.ru

Локальный сайт  для Украины:  https://na5ku.com.ua

 

  • сотрудничаем только с проверенными авторами.

  • имеем свою партнерскую программу для привлечения авторов

  • работаем на широкое ГЕО: Украина и СНГ.

  • собственный White Label

  • предлагаем лучшую конверсия для Украинского трафика

  • делаем быстрые выплаты, по запросу, в течении 2х дней.

  • выводим от 100 рублей, 30 гривен.

  • даем самые высокие ставки, среди наших коллег.

 

С нами вы заработаете:

 

На Украинском трафике : 25% с первого заказа и 15% с последующих пожизненно.

На Российском трафике: 40% с первого заказа и 25% с последующих пожизненно.

От продаж  всех ваших рефералов: 5% 

 

Даем бонус  5 000 рублей при регистрации по этой ссылке: https://edu-masters.com/, который сможете забрать  при достижении дохода в 10 000 рублей.

 

Принимаем весь трафик, кроме: контекстной рекламы по бренду и спам email рассылки

 

Особенности:

 

  • 90% заказов оцениваем в течение 30 минут

  • Средняя конверсия обращение/продажа : 48%

  • Средний чек : 1300 р

  • Среднее количество заказов одного клиента : 2 - 5

  • Входящие звонки обрабатываем с 10.00 до 22.00 каждый день

  • Делаем почтовые и SMS рассылки по клиентской базе, если от вас зарегистрировался клиент - мы его дожмем до продажи :)

  • Режим работы : без выходных и праздников

 

Преимущества для вебмастеров:

 

  • Персональный менеджер 

  • Отзывчивый сапорт с 9.00 до 22.00 без выходных и праздников.

  • Проконсультируем и ответим на все ваши вопросы.

  • Широкий выбор промоматериалов

  • Подробная статистика по трафику и заказам

  • Готовы дорабатывать партнерку и сайты под нужды партнеров.

  • Минимальная выплата : 100 р.

  • Лучшим вебмастерам предоставим White Label

 

Регистрируйтесь https://edu-masters.com/, а если у вас возникнут вопросы, мы с радостью на них ответим, просто свяжитесь с нами! e-mail: edumasters.help@gmail.com  

 

 

 

 


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