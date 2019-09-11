Предпринимателям на УСН хотят увеличить налог?!. НЕТ!

Минфин представил на суд общественности проект поправок в НК, которые касаются плательщиков УСН...
И тут же по многим либеральным бложикам понеслась дезинформация: "Налоговая ставка для плательщиков УСН, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 %, а для налогоплательщиков УСН с объектом «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %!!!".
И тут же по многим либеральным бложикам понеслась дезинформация: "Налоговая ставка для плательщиков УСН, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 %, а для налогоплательщиков УСН с объектом «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %!!!".
В чем тут лукавство и где здесь деза?
Да, ставка может увеличиться, но на самом деле, это позитивная новость!
И вот почему...
Сейчас фирмы и ИП, которые превысили пороги значений для применения УСН по доходам и численности работников, переводятся на общий режим налогообложения.
Для многих этот удар очень болезненный! Чтобы смягчить боль потери, Минфин разработал правила переходного периода.
Для многих этот удар очень болезненный! Чтобы смягчить боль потери, Минфин разработал правила переходного периода.
Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики на УСН, у которых по итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения данного налогового режима:
- доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;
- и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.
То есть при сумме дохода от 150 млн. до 200 млн. рублей и численности от 100 до 130 человек налогоплательщик сможет сохранить право на УСН, но ставка налога для него будет увеличена.
Вместо прежних 6% с дохода и грозящих 20% НДС + 20% налога на прибыль надо будет платить всего 8% с дохода!!!
Ставка же для тех, кто не превышал пороговые значения по выручке и численности, останется прежней!
Именно такова правда. А вовсе не то, что якобы всем УСН-щикам накинут дополнительный процент... :-)
Источник: "Клерк".