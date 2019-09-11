Предпринимателям на УСН хотят увеличить налог?!. НЕТ!

Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:50





И тут же по многим либеральным бложикам понеслась дезинформация: "Налоговая ставка для плательщиков УСН, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 %, а для налогоплательщиков УСН с объектом «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %!!!". Минфин представил на суд общественности проект поправок в НК , которые касаются плательщиков УСН...И тут же по многим либеральным бложикам понеслась: "".

В чем тут лукавство и где здесь деза?

Да, ставка может увеличиться, но на самом деле, это позитивная новость!

И вот почему...

Сейчас фирмы и ИП, которые превысили пороги значений для применения УСН по доходам и численности работников, переводятся на общий режим налогообложения.

Для многих этот удар очень болезненный! Чтобы смягчить боль потери, Минфин разработал правила переходного периода.

Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики на УСН, у которых по итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения данного налогового режима:

- доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;

- и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

То есть при сумме дохода от 150 млн. до 200 млн. рублей и численности от 100 до 130 человек налогоплательщик сможет сохранить право на УСН , но ставка налога для него будет увеличена.

Вместо прежних 6% с дохода и грозящих 20% НДС + 20% налога на прибыль надо будет платить всего 8% с дохода!!!

Ставка же для тех, кто не превышал пороговые значения по выручке и численности, останется прежней!



Именно такова правда. А вовсе не то, что якобы всем УСН-щикам накинут дополнительный процент... :-)

