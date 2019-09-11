Перейти к содержимому

Фотография

Предпринимателям на УСН хотя увеличить налог?!. НЕТ!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:50

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 084 сообщений
8 391
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:50

Image201909120340491568245250.png

 

 

Минфин представил на суд общественности проект поправок в НК, которые касаются плательщиков УСН...
      
И тут же по многим либеральным бложикам понеслась дезинформация: "Налоговая ставка для плательщиков УСН, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 %, а для налогоплательщиков УСН с объектом «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %!!!".
         
В чем тут лукавство и где здесь деза?
Да, ставка может увеличиться, но на самом деле, это позитивная новость!
      
И вот почему...
      
Сейчас фирмы и ИП, которые превысили пороги значений для применения УСН по доходам и численности работников, переводятся на общий режим налогообложения. 
Для многих этот удар очень болезненный! Чтобы смягчить боль потери, Минфин разработал правила переходного периода.
       
Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики на УСН, у которых по итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения данного налогового режима:
      
- доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;
- и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.
      
То есть при сумме дохода от 150 млн. до 200 млн. рублей и численности от 100 до 130 человек налогоплательщик сможет сохранить право на УСН, но ставка налога для него будет увеличена.
      
Вместо прежних 6% с дохода и грозящих 20% НДС + 20% налога на прибыль надо будет платить всего 8% с дохода!!!
Ставка же для тех, кто не превышал пороговые значения по выручке и численности, останется прежней!
      
Именно такова правда. А вовсе не то, что якобы всем УСН-щикам накинут дополнительный процент...  :-)
      
Источник: "Клерк".

  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

Обратно в Юридические вопросы ведения бизнеса


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    BrandWatch (2)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Юридические вопросы ведения бизнеса
  4. Правила форума