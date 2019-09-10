Отрисовка документов в кратчайшие сроки[Без предоплаты]

Доброго времени суток форумчане!
Предоставляю услугу отрисовки документов
Страны EU,USA,СНГ,АВСТРАЛИЯ
Документы печатаем,фотографируем
- Паспорт/ID/DL
- ЖКХ/Utility bill
- Фото паспорта в руке
- Фото паспорта в руке+ лист бумаги
- Кредитные карты
- SSN USA
- Продажа PSD шаблонов
- Так же беремся за нестандартные заказы(В пределах разумного).
Все делаем без предоплаты!
Процесс происходить следующим образом
1.Составление заказа.
2.Исполняем и передаем вам работу с надписью "ОБРАЗЕЦ"
3.Если все устраивает производите оплату.
4.После оплаты отдаем чистую работу.
Цены варьируются в зависимости от сложности работы.
К оплате принимаем Qiwi,ЯД,BTC.
На гаранта форума согласен(За ваш счет)
Готов пройти проверку у администрации.
Контакты
Telegram @meyer1ansky (самый быстрый способ)