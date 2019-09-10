Отрисовка документов в кратчайшие сроки[Без предоплаты]

Отправлено Вчера, 15:08

Доброго времени суток форумчане!

Предоставляю услугу отрисовки документов

Страны EU,USA,СНГ,АВСТРАЛИЯ

Документы печатаем,фотографируем

Паспорт/ID/DL

ЖКХ/Utility bill

Фото паспорта в руке

Фото паспорта в руке+ лист бумаги

Кредитные карты

SSN USA

Продажа PSD шаблонов

Так же беремся за нестандартные заказы(В пределах разумного).

Все делаем без предоплаты!

Процесс происходить следующим образом

1.Составление заказа.

2.Исполняем и передаем вам работу с надписью "ОБРАЗЕЦ"

3.Если все устраивает производите оплату.

4.После оплаты отдаем чистую работу.



Цены варьируются в зависимости от сложности работы.

К оплате принимаем Qiwi,ЯД,BTC.

На гаранта форума согласен(За ваш счет)

Готов пройти проверку у администрации.

Контакты

Telegram @meyer1ansky (самый быстрый способ)