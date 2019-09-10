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Отрисовка документов в кратчайшие сроки[Без предоплаты]

Автор темы GrafesmasterL, Вчера, 15:08

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#1 GrafesmasterL

GrafesmasterL

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 15:08

Доброго времени суток форумчане!
Предоставляю услугу отрисовки документов
Страны EU,USA,СНГ,АВСТРАЛИЯ

Документы печатаем,фотографируем

  • Паспорт/ID/DL
  • ЖКХ/Utility bill
  • Фото паспорта в руке
  • Фото паспорта в руке+ лист бумаги
  • Кредитные карты
  • SSN USA
  • Продажа PSD шаблонов
  • Так же беремся за нестандартные заказы(В пределах разумного).

Все делаем без предоплаты!
Процесс происходить следующим образом
1.Составление заказа.
2.Исполняем и передаем вам работу с надписью "ОБРАЗЕЦ"
3.Если все устраивает производите оплату.
4.После оплаты отдаем чистую работу.

Цены варьируются в зависимости от сложности работы.
К оплате принимаем Qiwi,ЯД,BTC.
На гаранта форума согласен(За ваш счет)
Готов пройти проверку у администрации.
Контакты
Telegram @meyer1ansky (самый быстрый способ)


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