Мошенники на рынке земли сельскохозяйственного назначения

Отправлено Сегодня, 09:31

Ru10563@yandex.ru

Сейчас в основном в Москве и Калуге действует группа лиц по предварительному сговору или в простонародье банда мошенников которые разработали и разводят граждан с деньгами на деньги. В чем состоит схема развода? Есть три земельных маклера в Калуге, Туле и Белгороде имена их называть не буду и две компании в Москве и Краснодаре, которые раньше занимались земельными участками и недвижимостью в этих регионах. После кризиса и окончательного обрушения рынка недвижимости решили провернуть схему под названием УКРАШЕНИЕ ВИТРИНЫ. А именно создать ажиотаж на рынке земли, что они якобы скупают земельные участки по всей России большими блоками, от 3000 гектар до 1.5 миллионов гектар. И дали такое объявления и понятно, что оно не одно такое: https://agroserver.r...r/99436/spros/

Так вот для тех, кто не понимает, что такое 1.5 миллиона гектар, даже самые крупные землевладельцы которых вы можете увидеть на этом сайте https://www.forbes.r...-rossii-reyting

Даже такая компания МИРОТОРГ имеет земельный банк миллион гектар, а самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего экс губернатора Краснодарского края и экс министр сельского хозяйства России Александра Ткачева через «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га, ценой в миллиард долларов. А тут вдруг появились люди, которые готовы скупить 1.5 миллиона гектар.

В чем заключается кадок? Они выходят на владельцев небольших земельных участков, где у них рядом есть их земли (пятерки мошенников) а их банк земли около 50 000 гектар по всей России, и предлагают купить землю от 3000 гектар, если эти собственники доберут нужный объем. Люди, понимая, что они купят земли у соседей за 3000-9000 рублей, а продадут скупщику за 20000, начинают считать прибыль и скупать земли. После того как они выкупают землю и обращаются к компании которая подписала меморандум о покупке за цену 20000 рублей, она просто перестает существовать. И ЛОХИ остаются без денег но с приличным банком земли и платят земельный налог пока не появиться реальный покупатель, а это может быть три или пять лет.

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Сообщение отредактировал Ziza: Сегодня, 09:33