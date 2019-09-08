Приватные конфиги для Linken Sphere

Доброго времени!

Предлагаем конфиги для работы в оригинальной Linken Sphere, в том числе конфиги с cookies.

Все конфигурации сняты с реальных устройств пользователей и регулярно пополняются.

Конфиги продаются строго в одни руки, это позволяет каждому клиенту получить уникальный (не использованный) конфиг.

Цена без выборки - 2$/шт.

Цена с выборкой по OС/браузеру - 3$

Цена с кукaми/логaми - договорная.

Минимальный пакет - 5 шт.

Даем на тест бесплатно, могут быть использовaны на любом типе лицензии (в отличии от официального конфигшопа лицензию PRO иметь не обязательно)

По любым вопросам обращаться по следующим контактам:

Telegram — @configshop

Jabber — configshop@jabber.calyxinstitute.org