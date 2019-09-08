Приватные конфиги для Linken Sphere

Доброго времени!
Предлагаем конфиги для работы в оригинальной Linken Sphere, в том числе конфиги с cookies.
Все конфигурации сняты с реальных устройств пользователей и регулярно пополняются.
Конфиги продаются строго в одни руки, это позволяет каждому клиенту получить уникальный (не использованный) конфиг.
Цена без выборки - 2$/шт.
Цена с выборкой по OС/браузеру - 3$
Цена с кукaми/логaми - договорная.
Минимальный пакет - 5 шт.
Даем на тест бесплатно, могут быть использовaны на любом типе лицензии (в отличии от официального конфигшопа лицензию PRO иметь не обязательно)
По любым вопросам обращаться по следующим контактам:
Telegram — @configshop
Jabber — configshop@jabber.calyxinstitute.org