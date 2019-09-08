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Приватные конфиги для Linken Sphere

Автор темы Configture, Вчера, 20:05

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#1 Configture

Configture

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 20:05

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Доброго времени!
 
Предлагаем конфиги для работы в оригинальной Linken Sphere, в том числе конфиги с cookies.
 
Все конфигурации сняты с реальных устройств пользователей и регулярно пополняются.
Конфиги продаются строго в одни руки, это позволяет каждому клиенту получить уникальный (не использованный) конфиг.
 
Цена без выборки - 2$/шт.
Цена с выборкой по OС/браузеру - 3$
Цена с кукaми/логaми - договорная.
Минимальный пакет - 5 шт.
 
Даем на тест бесплатно, могут быть использовaны на любом типе лицензии (в отличии от официального конфигшопа лицензию PRO иметь не обязательно)
 
По любым вопросам обращаться по следующим контактам:
Telegram — @configshop
Jabber — configshop@jabber.calyxinstitute.org

 

 


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