Настрою прибыльную рекламу в РСЯ быстро и бесплатно!

Отправлено Вчера, 19:29

Начнем с аудита вашего сайта и вашего УТП - уникального торгового предложения, насколько грамотно оно у вас поставлено на сайте. Это значит- захочет ли клиент посетив ваш сайт, остаться на нем и воспользоваться вашими услугами или убежит на другой сайт. Также, для примера, проведу сравнительный анализ сайтов ваших конкурентов и в таблице посмотрите недостатки и преимущества вашего сайта. Дальше, дам четкие рекомендации по устранению ошибок и недостатков, если таковые есть.

Затем, проведу анализ вашей рекламной кампании и определю - куда сливается ваш бюджет без пользы и , также, дам толковые рекомендации для увеличения конверсий - продаж ваших услуг. Или создам прибыльную рекламную кампанию. С уважением , ваш будущий исполнитель, специалист по рекламе, Нина Маркова.