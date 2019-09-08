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Настрою прибыльную рекламу в РСЯ быстро и бесплатно!

Автор темы Caribbeankiss, Вчера, 19:29

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#1 Caribbeankiss

Caribbeankiss

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Отправлено Вчера, 19:29

        Начнем с аудита вашего сайта и  вашего УТП - уникального торгового предложения, насколько грамотно оно у вас поставлено на сайте. Это значит- захочет ли клиент посетив ваш сайт, остаться на нем и воспользоваться вашими услугами или убежит на другой сайт. Также,  для примера, проведу сравнительный анализ сайтов ваших конкурентов и в таблице посмотрите недостатки и преимущества вашего сайта. Дальше, дам четкие рекомендации по устранению ошибок и недостатков, если таковые есть.

        Затем, проведу анализ вашей рекламной кампании и определю - куда сливается ваш бюджет без пользы и , также, дам толковые рекомендации для  увеличения конверсий - продаж ваших услуг. Или создам прибыльную  рекламную кампанию. С уважением , ваш будущий исполнитель, специалист по рекламе, Нина Маркова.

 

 

 

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