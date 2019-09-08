Программа для рассылки на юле - Youla Master

Отправлено Вчера, 15:08

Бот для рассылки на юле, парсер и автоответчик

Перед началом рассылки программа спарсит нужные объявления, определит их авторов и отсеет дубликаты, т.е на выходе вы получите 100% уникальные объявления каждого автора (по одному объявлению каждого), что сделает вашу рассылку максимально эффективной. Данный софт поддерживает авторизацию через сайт вконтакте и одноклассники, при желании вы можете работать с телефонными аккаунтами и программа сама их зарегистрирует, а также сохранит куки этих аккаунтов, и вы сможете работать с ними повторно. Можно включить опцию "делать скриншот" и следить в каком виде отправляются ваши сообщения, а с указанием тестового объявления вы всегда сможете проконтролировать доставку. Если вы размещаете объявление и не всегда можете ответить, то используйте автоответчик для юлы, который работает в двух режимах и не оставит вашего потенциального клиента без внимания. В случаях, когда автоответ не нужен (например, клиенты должны прислать свои контакты), вам доступна функция выгрузки диалогов с входящими сообщениями. Раскручивайте свои услуги, зарабатывайте на партнерских отчислениях, а Youla Master сделает этот процесс максимально удобным и прибыльным

Страница программы на официальном сайте https://devorigin.ru/youla_master

— Поддержка авторизации через вк и одноклассники

— Возможность регистрации аккаунтов через сервис смс активаций

— Многопоточная рассылка в личные сообщения

— Многопоточные автоответы на личные сообщения в двух режимах

— Выгрузка непрочитанных диалогов в текстовый файл

— Можно указать несколько категорий для рассылки

— Можно работать с сохраненными куками телефонных аккаунтов

— Возможность зациклить рассылку

— Возможность указать тестовое объявление для проверки доставляемости

— Поддержка прокси и юзер агентов

Цена: 900 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны

Программа для раскрутки и продвижения вконтакте https://devorigin.ru/vkclient

Программа для раскрутки и продвижения инстаграма https://devorigin.ru/instagen

Бот для рассылки на авито https://devorigin.ru..._monster_sender

Программа для рассылки и продвижения в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot

Программа для рассылки в скайпе https://devorigin.ru..._monster_client

Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger

Сообщение отредактировал JavaDeveloper: Вчера, 15:20