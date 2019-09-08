Программа для рассылки на юле - Youla Master

Бот для рассылки на юле, парсер и автоответчик
Перед началом рассылки программа спарсит нужные объявления, определит их авторов и отсеет дубликаты, т.е на выходе вы получите 100% уникальные объявления каждого автора (по одному объявлению каждого), что сделает вашу рассылку максимально эффективной. Данный софт поддерживает авторизацию через сайт вконтакте и одноклассники, при желании вы можете работать с телефонными аккаунтами и программа сама их зарегистрирует, а также сохранит куки этих аккаунтов, и вы сможете работать с ними повторно. Можно включить опцию "делать скриншот" и следить в каком виде отправляются ваши сообщения, а с указанием тестового объявления вы всегда сможете проконтролировать доставку. Если вы размещаете объявление и не всегда можете ответить, то используйте автоответчик для юлы, который работает в двух режимах и не оставит вашего потенциального клиента без внимания. В случаях, когда автоответ не нужен (например, клиенты должны прислать свои контакты), вам доступна функция выгрузки диалогов с входящими сообщениями. Раскручивайте свои услуги, зарабатывайте на партнерских отчислениях, а Youla Master сделает этот процесс максимально удобным и прибыльным
Страница программы на официальном сайте https://devorigin.ru/youla_master
— Поддержка авторизации через вк и одноклассники
— Возможность регистрации аккаунтов через сервис смс активаций
— Многопоточная рассылка в личные сообщения
— Многопоточные автоответы на личные сообщения в двух режимах
— Выгрузка непрочитанных диалогов в текстовый файл
— Можно указать несколько категорий для рассылки
— Можно работать с сохраненными куками телефонных аккаунтов
— Возможность зациклить рассылку
— Возможность указать тестовое объявление для проверки доставляемости
— Поддержка прокси и юзер агентов
Цена: 900 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны
Контакты: телеграм https://t.me/JavaDeveloper92 , скайп live:kirill_1135
Программа для раскрутки и продвижения вконтакте https://devorigin.ru/vkclient
Программа для раскрутки и продвижения инстаграма https://devorigin.ru/instagen
Бот для рассылки на авито https://devorigin.ru..._monster_sender
Программа для рассылки и продвижения в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot
Программа для рассылки в скайпе https://devorigin.ru..._monster_client
Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger
Сообщение отредактировал JavaDeveloper: Вчера, 15:20