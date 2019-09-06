Отправлено Сегодня, 12:09

Привет дорогой друг, сегодня я расскажу как монетезировать свой канал на Youtube и начать зарабатывать стабильно хорошие деньги. Речь пойдет о сервисе Адмитад.

Admitad - Одна из лучших партнерских программ с оплатой за конкретное действие пользователя.На проекте существует множество офферов (предложений) по разным направлениям: выдача кредитов, заказ товара в магазине, процент от продаж, регистрация в игре. Оплата по некоторым офферам может достигать до 1500 рублей.

Работая напирмер с онлайн игрой ты сможешь получать около 100 рублей за регистрацию. Таким образом небольшой канал с 5000 подписчиками может приносить доход от 2000 руб в день.

Минимальная сумма выплаты составляет: в рублях - 300 руб, в долларах - 10$, в евро - 10€. Выплаты происходят еженедельно по четвергам. Деньги выплачиваются с помощью Webmoney, PayPal, а также через Банк.

https://www.admitad....?ref=1ff5f2a11d