Бесплатный вебинар по e-mail рассылкам 2019

Отправлено Сегодня, 06:03

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

Приглашаю Вас на бесплатный вебинар по e-mail рассылкам, который пройдет 14 сентября в 20:00 по МСК.

На вебинаре будут рассмотрены самые актуальные схемы рассылок на осень 2019 года, от подготовки до вывода денег с партнерских программ.

Новичок откроет для себя новое и интересное направление бизнеса, "старички" обязательно найдут для себя много полезной информации.

Дополнительная информация будет опубликована на телеграм канале https://t-do.ru/mailbizz

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