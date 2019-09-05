VKJoy - бесплатная программа для рассылки и раскрутки вконтакте

Отправлено Вчера, 21:14

Бесплатная программа для раскрутки и продвижения вконтакте VKJoy, со встроенным парсером групп и пользователей. Является упрощенной версией VKClient https://devorigin.ru/vkclient Эффективный инструмент для добычи трафика с сайта вконтакте. Бот для автоматизации действий, раскрутки и рекламы ваших групп, страниц, услуг и заработка в интернете с помощью рассылки, лайкинга, репостов, инвайтинга. Собирайте свою целевую аудиторию, настраивайте рассылку по группам или личным сообщениям и получайте результат.

Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru/vkjoy

Рассылка по группам

— Рассылка на стены групп

— Рассылка комментариев к постам групп

— Рассылка комментариев к видеозаписям групп

Рассылка по пользователям

— Рассылка по личным сообщениям пользователей с возможностью использовать имя получателя

— Рассылка по друзьям с критериями: онлайн, пол, возраст. Можно использовать имя получателя при обращении, заменяя его на уменьшительно-ласкательное по собственному словарю, что вызовет больше доверия (допускается использование нескольких вариантов для одного имени)

— Рассылка комментариев к постам пользователей

— Рассылка комментариев к аватаркам пользователей

— Постинг на своей стене

Парсинг с фильтрацией

— Парсер групп из поиска (город, кол-во участников, фильтр на открытую стену, комментарии и возможность писать в личку группы, сортировка по выдаче)

— Парсер пользователей из групп (город, возраст, пол, онлайн, открытая личка)

— Парсер пользователей, лайкнувших запись (город, возраст, пол, онлайн, открытая личка)

— Парсер друзей (город, возраст, пол, онлайн, открытая личка)

Комментирование

— Комментирование аватарок пользователей

— Комментирование постов пользователей

— Рассылка комментариев к случайным постам в группах

Инвайтинг, добавление в друзья, вступление в группы

— Инвайтер друзей в группы с критериями пол и возраст

— Рассылка заявок в друзья

— Вступление в группы

Лайкинг и репосты

— Лайкинг аватарок пользователей

— Лайкинг постов пользователей

— Лайкинг записей в группах

— Репостинг из групп

Дополнительные возможности

— Удаление сообщений после отправки (при рассылке по ЛС)

— Учет дубликатов (блэклист)

— Проверка ссылок на бан вконтакте

— Поддержка рандомизации текста

— Создание отчета о работе

— Во всех режимах есть имитация набора текста

Ограничения: однопоточная, нет поддержки прокси, есть ограничения на рассылку: не более 5 групп для обработки одним аккаунтом за проход, не более 10 отправленных сообщений за проход

Получить программу можно написав по контактам

Программа для рассылки и раскрутки вконтакте https://devorigin.ru/vkclient

Программа для раскрутки и продвижения инстаграма https://devorigin.ru/instagen

Бот для рассылки на авито https://devorigin.ru..._monster_sender

Программа для раскрутки и продвижения в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot

Программа для рассылки в скайпе https://devorigin.ru..._monster_client