VKJoy - бесплатная программа для рассылки и раскрутки вконтакте

Бесплатная программа для раскрутки и продвижения вконтакте VKJoy, со встроенным парсером групп и пользователей. Является упрощенной версией VKClient https://devorigin.ru/vkclient Эффективный инструмент для добычи трафика с сайта вконтакте. Бот для автоматизации действий, раскрутки и рекламы ваших групп, страниц, услуг и заработка в интернете с помощью рассылки, лайкинга, репостов, инвайтинга. Собирайте свою целевую аудиторию, настраивайте рассылку по группам или личным сообщениям и получайте результат.
Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru/vkjoy
Рассылка по группам
— Рассылка на стены групп
— Рассылка комментариев к постам групп
— Рассылка комментариев к видеозаписям групп
Рассылка по пользователям
— Рассылка по личным сообщениям пользователей с возможностью использовать имя получателя
— Рассылка по друзьям с критериями: онлайн, пол, возраст. Можно использовать имя получателя при обращении, заменяя его на уменьшительно-ласкательное по собственному словарю, что вызовет больше доверия (допускается использование нескольких вариантов для одного имени)
— Рассылка комментариев к постам пользователей
— Рассылка комментариев к аватаркам пользователей
— Постинг на своей стене
Парсинг с фильтрацией
— Парсер групп из поиска (город, кол-во участников, фильтр на открытую стену, комментарии и возможность писать в личку группы, сортировка по выдаче)
— Парсер пользователей из групп (город, возраст, пол, онлайн, открытая личка)
— Парсер пользователей, лайкнувших запись (город, возраст, пол, онлайн, открытая личка)
— Парсер друзей (город, возраст, пол, онлайн, открытая личка)
Комментирование
— Комментирование аватарок пользователей
— Комментирование постов пользователей
— Рассылка комментариев к случайным постам в группах
Инвайтинг, добавление в друзья, вступление в группы
— Инвайтер друзей в группы с критериями пол и возраст
— Рассылка заявок в друзья
— Вступление в группы
Лайкинг и репосты
— Лайкинг аватарок пользователей
— Лайкинг постов пользователей
— Лайкинг записей в группах
— Репостинг из групп
Дополнительные возможности
— Удаление сообщений после отправки (при рассылке по ЛС)
— Учет дубликатов (блэклист)
— Проверка ссылок на бан вконтакте
— Поддержка рандомизации текста
— Создание отчета о работе
— Во всех режимах есть имитация набора текста
Ограничения: однопоточная, нет поддержки прокси, есть ограничения на рассылку: не более 5 групп для обработки одним аккаунтом за проход, не более 10 отправленных сообщений за проход
Получить программу можно написав по контактам
Контакты: телеграм https://t.me/JavaDeveloper92 , скайп live:kirill_1135
Программа для рассылки и раскрутки вконтакте https://devorigin.ru/vkclient
Программа для раскрутки и продвижения инстаграма https://devorigin.ru/instagen
Бот для рассылки на авито https://devorigin.ru..._monster_sender
Программа для раскрутки и продвижения в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot
Программа для рассылки в скайпе https://devorigin.ru..._monster_client
Бот для рассылки на юле https://devorigin.ru/youla_master
Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger