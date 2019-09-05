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Шаг (маленький) Минэкономразвития навстречу бизнесу?!.

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 20:05

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 20:05

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Минэкономразвития обещает усложнить блокировку счетов и упростить их разблокировку.
Соответствующие мероприятия включены в план «Трансформация делового климата», разработанный для улучшения позиций России в Doing Business – рейтинге Всемирного банка.
 
По данным министерства, «меры репрессивного характера» испытали на себе не менее 750 000 предпринимателей. При этом за разблокировку нужно оплатить комиссию, а выведение из «черного списка» может затянуться на два месяца. Предлагается обязать банки объяснять предпринимателям причины блокировки и ускорить процедуру реабилитации.
 
Источник: ТАСС,   "Ведомости".

 

 


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