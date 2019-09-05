Шаг (маленький) Минэкономразвития навстречу бизнесу?!.

Отправлено Вчера, 20:05





Минэкономразвития обещает усложнить блокировку счетов и упростить их разблокировку.

Соответствующие мероприятия включены в план «Трансформация делового климата», разработанный для улучшения позиций России в Doing Business – рейтинге Всемирного банка.

По данным министерства, «меры репрессивного характера» испытали на себе не менее 750 000 предпринимателей. При этом за разблокировку нужно оплатить комиссию, а выведение из «черного списка» может затянуться на два месяца. Предлагается обязать банки объяснять предпринимателям причины блокировки и ускорить процедуру реабилитации.