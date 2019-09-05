Cherehapa - партнерская программа по страхованию

Отправлено Вчера, 15:21

Уважаемые вебмастера. Приглашаем вас присоединиться к партнерской программе по страхованию Cherehapa.

Cherehapa.ru предлагает услуги различных страховых компаний.

Почему Cherehapa? Это образ, который совмещает в себе жизнелюбие, мобильность и уверенную защиту. Cherehapa — полная противоположность черепахе. Мы — так же, как и Вы, мобильны, активны, любим жизнь во всех ее проявлениях, открываем что-то новое и всегда готовы попробовать «на вкус» новые города, страны, острова и континенты.

Преимущества работы для партнеров.

- №1 среди страховых брокеров по продаже электронных услуг страхования

- сотрудничаем с 18-ю страховыми компаниями

- перебрали все условия страхования каждой компании и вывели их в виде опций в наш калькулятор. Это не только упрощает выбор страховки для клиента, но и расширяет выбор источников трафика для вебмастера, так как есть опции по видам спорта, по беременным, по отдыхающим с детьми, для людей, опасающихся терактов и аллергий

- высокая конверсия сайта - 10-11% в среднем, иногда доходит и до 18%

- средний чек при работе с нашим калькулятором выше, чем при работе со страховыми компаниями напрямую, за счет опций, позволяющих клиенту расширить страховку

Ограничения:

Запрещен контекст на бренд и продвижение по брендовым запросам в выдаче по таким фразам, как: черехапа, черехапа страхование, cherehapa, cherehapa страхование

Как работает партнёрская программа?

Продавайте страховки, используя готовые инструменты, которые можете установить на ваш сайт, или создавайте свои при помощи нашего API.

Мы выплачиваем комиссионное вознаграждение от 15% стоимости страхового полиса. Выплаты производятся по запросу на расчетный счет для юр лиц и на электронные кошельки и карты для физ лиц.