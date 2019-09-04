Hotels24.ua: Партнерка по бронированию отелей Украины

Отправлено Вчера, 13:03

Привет всем!

Представляем партнерскую программу по бронированию отелей Украины.

Оплата за завершенное бронирование отеля.

Комиссия партнера - 50% от дохода hotels24.ua.

Минимальная сумма для вывода средств - 50 грн.

Регистрация по ссылке: https://affiliate.hotels24.ua/

Hotels24.ua - бесплатный онлайн-сервис бронирования отелей Украины и прямой рекламодатель в сфере туризма. Это более 4500 отелей в 240 городах Украины: от столицы и мегаполисов до небольших поселков в Карпатах.

Стоимость бронирования может достигать десятков тысяч гривен (Карпаты зимой и морские направления - летом).

Многие украинцы бронируют жильё по телефону, и мы предоставляем такую возможность! Мы закрепляем за активными партнерами уникальный номер телефона и все телефонные бронирования по такому номеру отслеживаются партнерской программой.

Преимущества для партнеров:

узнаваемый украинский бренд, которому доверяют;

высокий уровень комиссии - 50% от дохода компании;

большой выбор вариантов проживания (отели, квартиры, хостелы);

круглосуточная поддержка клиентов персональным менеджером;

уникальный рекламный инструмент - партнерский номер телефона;

большой выбор баннеров;

широкая целевая аудитория.

Преимущества для клиентов Hotels24.ua:

более 4500 гостиниц в 240 городах Украины;

удобный сайт для быстрого поиска и бронирования отелей;

бесплатные услуги бронирования для клиента;

отели со скидкой 50%;

более 1000 отелей мгновенного бронирования (без подтверждения оператором);

бронирование отелей без предоплаты;

телефонная поддержка клиентов 24/7;

более 34000 реальных отзывов гостей;

реальные фото и полное описание номеров;

удобные способы оплаты (банковской картой, переводом, на месте в отеле).

Уважаемые веб-мастера, просим обратить ваше внимание, что работа ведётся за оплаченное бронирование. То есть, заказ получит статус “подтвержден” только после фактической оплаты проживания. Время между оформлением брони и оплатой брони может сильно отличаться от обозначенного времени холда.

Мы всегда открыты к диалогу. Без внимания не останется ни один веб-мастер: мы ценим и любим своих партнёров!

Подключайтесь, будем рады новым партнерам)

Регистрация по ссылке: https://affiliate.hotels24.ua/

e-mail: affiliates@hotels24.ua