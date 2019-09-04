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Hotels24.ua: Партнерка по бронированию отелей Украины

Автор темы Алена Hotels24, Вчера, 13:03

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#1 Алена Hotels24

Алена Hotels24

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Отправлено Вчера, 13:03

Привет всем!

 

Представляем партнерскую программу по бронированию отелей Украины. 

 

Оплата за завершенное бронирование отеля.

Комиссия партнера - 50% от дохода hotels24.ua. 

Минимальная сумма для вывода средств - 50 грн.

 

Регистрация по ссылке: https://affiliate.hotels24.ua/

 

Hotels24.ua - бесплатный онлайн-сервис бронирования отелей Украины и прямой рекламодатель в сфере туризма. Это более 4500 отелей в 240 городах Украины: от столицы и мегаполисов до небольших поселков в Карпатах. 

Стоимость бронирования может достигать десятков тысяч гривен (Карпаты зимой и морские направления - летом).

Многие украинцы бронируют жильё по телефону, и мы предоставляем такую возможность! Мы закрепляем за активными партнерами уникальный номер телефона и все телефонные бронирования по такому номеру отслеживаются партнерской программой. 

Преимущества для партнеров:

  • узнаваемый украинский бренд, которому доверяют;

  • высокий уровень комиссии - 50% от дохода компании;

  • большой выбор вариантов проживания (отели, квартиры, хостелы);

  • круглосуточная поддержка клиентов персональным менеджером;

  • уникальный рекламный инструмент - партнерский номер телефона;

  • большой выбор баннеров;

  • широкая целевая аудитория.

Преимущества для клиентов Hotels24.ua:

  • более 4500 гостиниц в 240 городах Украины;

  • удобный сайт для быстрого поиска и бронирования отелей;

  • бесплатные услуги бронирования для клиента;

  • отели со скидкой 50%;

  • более 1000 отелей мгновенного бронирования (без подтверждения оператором);

  • бронирование отелей без предоплаты;

  • телефонная поддержка клиентов 24/7;

  • более 34000 реальных отзывов гостей;

  • реальные фото и полное описание номеров;

  • удобные способы оплаты (банковской картой, переводом, на месте в отеле).

Уважаемые веб-мастера, просим обратить ваше внимание, что работа ведётся за оплаченное бронирование. То есть, заказ получит статус “подтвержден” только после фактической оплаты проживания. Время между оформлением брони и оплатой брони может сильно отличаться от обозначенного времени холда.

Мы всегда открыты к диалогу. Без внимания не останется ни один веб-мастер: мы ценим и любим своих партнёров!

Подключайтесь, будем рады новым партнерам) 

 

Регистрация по ссылке: https://affiliate.hotels24.ua/

e-mail: affiliates@hotels24.ua 

 

 


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