Hotels24.ua: Партнерка по бронированию отелей Украины

Привет всем!
Представляем партнерскую программу по бронированию отелей Украины.
Оплата за завершенное бронирование отеля.
Комиссия партнера - 50% от дохода hotels24.ua.
Минимальная сумма для вывода средств - 50 грн.
Регистрация по ссылке: https://affiliate.hotels24.ua/
Hotels24.ua - бесплатный онлайн-сервис бронирования отелей Украины и прямой рекламодатель в сфере туризма. Это более 4500 отелей в 240 городах Украины: от столицы и мегаполисов до небольших поселков в Карпатах.
Стоимость бронирования может достигать десятков тысяч гривен (Карпаты зимой и морские направления - летом).
Многие украинцы бронируют жильё по телефону, и мы предоставляем такую возможность! Мы закрепляем за активными партнерами уникальный номер телефона и все телефонные бронирования по такому номеру отслеживаются партнерской программой.
Преимущества для партнеров:
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узнаваемый украинский бренд, которому доверяют;
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высокий уровень комиссии - 50% от дохода компании;
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большой выбор вариантов проживания (отели, квартиры, хостелы);
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круглосуточная поддержка клиентов персональным менеджером;
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уникальный рекламный инструмент - партнерский номер телефона;
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большой выбор баннеров;
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широкая целевая аудитория.
Преимущества для клиентов Hotels24.ua:
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более 4500 гостиниц в 240 городах Украины;
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удобный сайт для быстрого поиска и бронирования отелей;
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бесплатные услуги бронирования для клиента;
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отели со скидкой 50%;
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более 1000 отелей мгновенного бронирования (без подтверждения оператором);
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бронирование отелей без предоплаты;
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телефонная поддержка клиентов 24/7;
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более 34000 реальных отзывов гостей;
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реальные фото и полное описание номеров;
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удобные способы оплаты (банковской картой, переводом, на месте в отеле).
Уважаемые веб-мастера, просим обратить ваше внимание, что работа ведётся за оплаченное бронирование. То есть, заказ получит статус “подтвержден” только после фактической оплаты проживания. Время между оформлением брони и оплатой брони может сильно отличаться от обозначенного времени холда.
Мы всегда открыты к диалогу. Без внимания не останется ни один веб-мастер: мы ценим и любим своих партнёров!
Подключайтесь, будем рады новым партнерам)
Регистрация по ссылке: https://affiliate.hotels24.ua/
e-mail: affiliates@hotels24.ua