Заключение договора с ИП, как способ оптимизации "зарплатного налога"

Отправлено Сегодня, 01:20





Всем вменяемым людям давно понятно, что самому же работнику ВЫГОДНЕЕ оформиться как ИП и отчислять со своего дохода лишь 6% в виде налогов, чем заключать трудовой договор (устраиваться официально "на работу") и отдавать государству более 40% от честно заработанного пОтом и кровью.



Выгодно и для маленького ИП - не нанимать людей к себе "на работу", а заключать договора с другими ИП - так и налоговым агаентом для своих работников выступать не нужно, и льгот тебе (как ИП без сотрудников) больше, да и вообще - заморочек разных меньше в разы! К плюсам данного способа оптимизации "зарплатного налога" относится и то, что при наличии деятельности и отсутствии у ИП сотрудников, в бюджет надо будет заплатить всего 6% налога по «упрощенке», а не 30% взносов и 13% НДФЛ.

Но такой способ налоговой экономии содержит налоговые риски в части возможной переквалификации договора ГПХ, заключенного с ИП, в трудовой. Все зависит от тщательности и грамотности оформления и реализации на практике данного инструмента.

Последствия переквалификации агентского договора в трудовой весьма неприятные:

инспекторы снимут расходы, которые компания учла при расчете налога на прибыль при общей системе налогообложения или единого налога при «упрощенке», а также начислят пени;

доначисление 13% НДФЛ на сумму, выплаченную по договору с ИП, а также начисление пеней;

начисление страховых взносов в размере 30% на сумму по договору с ИП, а также начисление пеней;

вы обязаны будете предоставить работнику отпуск за все фактически отработанное время. При увольнении работника необходимо начислить компенсацию за неиспользованный отпуск с момента признания договора трудовым, начислить с этих сумм страховые взносы и НДФЛ.

Как снизить риски перевода сотрудников на ИП? Прежде чем заключать договор с ИП, необходимо до мелочей продумать формулировки договора, чтобы убрать любые признаки трудовых отношений.

Ниже преведены основные критерии, по которым налоговая «вычисляет» трудовые взаимоотношения под прикрытием договора с ИП. На эти отличия договора ГПХ от трудового можно ориентироваться и при заключении договора с самозанятыми. Если при составлении договора с предпринимателем учесть все названные положения, у ИФНС не будет явных оснований переквалифицировать взаимоотношения компании с предпринимателем в трудовые.

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Таким образом, чтобы предпринимательская прибыль не была названа личным доходом физического лица, необходимо исключить все признаки трудовых отношений (трудового договора ООО с ИП).

Кроме того, есть несколько рекомендаций для тех, кто не хочет оставлять ИФНС ни малейшего шанса доказать наличие между компанией и ИП именно трудовых отношений (то есть переквалификации договора ГПХ в трудовой):

1. В договоре с ИП не должно быть «трудовой» терминологии – исключить такие слова как: «работник», «должность», «функция» и т. д.

2. ИП должен быть зарегистрирован до начала своих взаимоотношений с организацией и не должен прекращать свою деятельность сразу после завершения этих отношений.

3. ИП должен работать с разными клиентами (юрлицами), а не только с одной-единственной компанией. При необходимости, можно искусственно «разбавлять» клиентскую базу.

4. Запастись убедительным обоснованием выбора именно этого ИП среди всех иных (в том числе, сотрудников), предлагающих аналогичные услуги.

5. ИП должен нести расходы (со своего счета как ИП), необходимые для осуществления его деятельности. Например, если ИП занимается грузоперевозками, то должны быть расходы на бензин, техосмотр, ремонт автомобиля и т.д.

6. Вести и хранить переписку компании с ИП с самого начала зарождения сотрудничества – как подтверждение реальности переговоров о будущем сотрудничестве.