Доверительное управление капиталом

Отправлено Сегодня, 18:11

Приветствуем вас, будущие коллеги.

Наша команда занимается доверительным управлением капитала на рынке валют. Опыт работы в сфере трейдинга составляет более 25 лет. Компания получила два квалификационных аттестата РСФР (первой и пятой серии). Благодаря авторской стратегии и наличию собственного торгового терминала мы демонстрируем высокий показатель положительный сделок – от 90%.

Наш коллектив предлагает вам продуктивное и эффективное сотрудничество по управлению капиталом и финансовыми потоками. Мы готовы предложить вам эффективные готовые проекты или сотрудничать с вашим брокером, поможем открыть счет у провайдера ликвидности GC Exchange Limited. Указанная компания зарегистрирована в Лондоне, получила лицензию британского регулятора FCA, что является показателем лояльности и высокого доверия клиентов.

Мы обеспечим сохранность вашего капитала и совместно достигнем запланированных показателей прибыльности. Для наших заказчиков мы разрабатываем эффективную и сбалансированную инвестиционную стратегию, определяем финансовые горизонты, исходя из ваших ожиданий и возможных рисков деятельности.

Предлагаем вам посетить наш официальный портал forexinvest.com, где детально расписана информация о методах нашей работы, указана торговая стратегия, приведены результаты деятельности и отзывы о сотрудничестве. На сайте реализована возможность проанализировать финансовые данные и обсудить возникшие вопросы в live-чате со специалистами или другими участниками валютного рынка. Также мы регулярно ведем блог, публикуя актуальные обзоры фондовых рынков и инвестиционных возможностей.

Мы готовы к конструктивному диалогу и плодотворной работе для достижения наших общих целей.

Контактные данные указаны на официальном сайте. Наши консультанты готовы ответить на вопросы в режиме онлайн или назначить встречу в удобное для вас время.