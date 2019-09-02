Перейти к содержимому

Фотография

Publisher.House - монетизация сайтов PUSH подписками

Автор темы PushHouse, Вчера, 18:27

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 PushHouse

PushHouse

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 18:27

Команда Push.House представляет вам наш обновленный проект по монетизации трафика через push подписки.
 
 
Наши преимущества:
Высокий конверт по сравнению с аналогичными пп
90% отчисления на первый месяц сотрудничества (после 80%)
Выплаты каждые 7 дней и досрочные выплаты каждые 2 дня
Минималка для выплат 50$
Дружелюбная поддержка 24/7
Выкуп подписок для проверенных партнеров
Реферальная программа 5% 
Для сайтов есть возможность отключения 18+ объявлений
 
 
Для арбитражников:
Трафикбек с настройкой для тех кто подписалься или отказался от подписки
Сплит тестирование лендингов (авто ротация)
Установка количества кругов для зацикливания
Большой выбор лендингов и добавление любого лендинга по запросу
 
 
Приглашаем всех владельцев сайтов и арбитражников к сотрудничеству
 
 
 
Контакты менеджеров:
 
 
P.S. Хотите стать владельцем такой партнерки? Уникальное предложение франшизы от Push.House даст вам такую возможность! Пишите по контактам и узнавайте подробности!

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Прочие партнёрки


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Прочие партнёрки
  5. Правила форума