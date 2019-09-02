Publisher.House - монетизация сайтов PUSH подписками

Команда Push.House представляет вам наш обновленный проект по монетизации трафика через push подписки.
Наши преимущества:
Высокий конверт по сравнению с аналогичными пп
90% отчисления на первый месяц сотрудничества (после 80%)
Выплаты каждые 7 дней и досрочные выплаты каждые 2 дня
Минималка для выплат 50$
Дружелюбная поддержка 24/7
Выкуп подписок для проверенных партнеров
Реферальная программа 5%
Для сайтов есть возможность отключения 18+ объявлений
Для арбитражников:
Трафикбек с настройкой для тех кто подписалься или отказался от подписки
Сплит тестирование лендингов (авто ротация)
Установка количества кругов для зацикливания
Большой выбор лендингов и добавление любого лендинга по запросу
Приглашаем всех владельцев сайтов и арбитражников к сотрудничеству
Контакты менеджеров:
P.S. Хотите стать владельцем такой партнерки? Уникальное предложение франшизы от Push.House даст вам такую возможность! Пишите по контактам и узнавайте подробности!