Publisher.House - монетизация сайтов PUSH подписками

Отправлено Вчера, 18:27

Команда Push.House представляет вам наш обновленный проект по монетизации трафика через push подписки.

Наши преимущества:

Высокий конверт по сравнению с аналогичными пп

90% отчисления на первый месяц сотрудничества (после 80%)

Выплаты каждые 7 дней и досрочные выплаты каждые 2 дня

Минималка для выплат 50$

Дружелюбная поддержка 24/7

Выкуп подписок для проверенных партнеров

Реферальная программа 5%

Для сайтов есть возможность отключения 18+ объявлений

Для арбитражников:

Трафикбек с настройкой для тех кто подписалься или отказался от подписки

Сплит тестирование лендингов (авто ротация)

Установка количества кругов для зацикливания

Большой выбор лендингов и добавление любого лендинга по запросу

Приглашаем всех владельцев сайтов и арбитражников к сотрудничеству

Контакты менеджеров:

P.S. Хотите стать владельцем такой партнерки? Уникальное предложение франшизы от Push.House даст вам такую возможность! Пишите по контактам и узнавайте подробности!