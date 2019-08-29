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[Free] 60К EMail'-лов с Телефонами реальных интернет-покупателей!

Автор темы DataLeaksHQ, Вчера, 17:45

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#1 DataLeaksHQ

DataLeaksHQ

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Отправлено Вчера, 17:45

EMail'-лы людей которые платили от 10К рублей через сервис оплаты для интернет-магазинов.

Июль - 30.07.2019. Всего - 300К, ФИО + EMail + Телефон.

 

Никакие рассылки по ним еще не делались, кроме официальных рассылок от магазинов и 3-х наших рассылок. Открывают до 30%.

 

Подходит для рассылок и рекламы в соц. сетях!

 

Скачать: https://mega.nz/#!mm...q4rVJmv9mGU9Ewk

 

P.S. Предоставим еще 30К уникальных адресов из этого сервиса, чтобы их получить нужно написать нам в Telegram: @DataLeaksHQ - В сообщении написать ссылку на эту тему, а в ответ вы получите Ваши уникальные имейлы.

 

Jabber  - DataLeaks@thesecure.biz

 

 


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