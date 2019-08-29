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Прошу помощи. Помогите, пожалуйста.

Автор темы olegrempel85 , Вчера, 17:04

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#1 olegrempel85

olegrempel85

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 17:04

Здравствуйте. Прошу о помощи.
 
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
 
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
 
Мой номер карты: 5536 9137 5246 8484
 
Большое человеческое спасибо.
 

 


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