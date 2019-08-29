Время увеличить свои продажи.

Отправлено Сегодня, 06:16

Cкрипт CPA-сети

Платформа для создания CPA-сети или партнерской программы

Сайт программного продукта: ССЫЛКА

Для чего нужен Скрипт CPA-сети:

- Увеличение своих продаж путем привлечения вебмастеров и арбитражников трафика

- Увеличение дохода за счет комиссии с продаж чужих товаров и услуг

Продавайте свои (или сторонние) товары или услуги чужими руками.

Наша платформа может работать с любыми категориями офферов (рекламных предложений):

- товары и услуги

- заявки и регистрации

- инфопродукты и цифровые товары

Ограничений нет, офферы любых категорий подключаются за считанные минуты.

Встроенная СРМ ведет учет трафика и поступающих лидов:

- Сводная статистика

- По лендингам

- По прелендингам

- По UTM-меткам

- По трафику и пр.

А знаете ли Вы, что:

- Можно сразу начать работу с более 500 офферами. Ваша CPA-сеть не будет "пустой" на старте.

- Скрипт позволяет принимать оплату пластиковыми картами прямо на лендингах

- Платформа CPA-сети может работать в режиме партнерской программы

- Имеется русскоязычная и англоязычная локализации

- Есть возможность трекинга отправлений Почты России

- Присутствует система СМС-уведомлений для рекламодателя и клиентов

- Техподдержка возможна по телефону и скайпу

Видеообзор платформы Скрипт CPA-сети. (платформа для создания CPA-сети)

В CPA-платформе реализованы роли и кабинеты:

- Главный администратор

- Администратор

- КЦ сети

- Рекламодатель

- Оператор КЦ рекламодателя

- Вебмастер

Сайт CPA-скрипта: ССЫЛКА

Демонстрационные видеоматериалы: ССЫЛКА

Действующая CPA-сеть на этом движке: ССЫЛКА

Возможно приобретение по Договору и оплата по безналу. Документы регулирующие сделку будут высланы Вам по запросу.

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CPA Software: разработка программного обеспечения для бизнеса

Телефон: 8 (800) 201-42-19

Телеграм: +7 (925) 024-20-17

Скайп: info@cpascript.ru