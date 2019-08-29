Время увеличить свои продажи.

Cкрипт CPA-сети
Платформа для создания CPA-сети или партнерской программы
Сайт программного продукта: ССЫЛКА
Для чего нужен Скрипт CPA-сети:
- Увеличение своих продаж путем привлечения вебмастеров и арбитражников трафика
- Увеличение дохода за счет комиссии с продаж чужих товаров и услуг
Продавайте свои (или сторонние) товары или услуги чужими руками.
Наша платформа может работать с любыми категориями офферов (рекламных предложений):
- товары и услуги
- заявки и регистрации
- инфопродукты и цифровые товары
Ограничений нет, офферы любых категорий подключаются за считанные минуты.
Встроенная СРМ ведет учет трафика и поступающих лидов:
- Сводная статистика
- По лендингам
- По прелендингам
- По UTM-меткам
- По трафику и пр.
А знаете ли Вы, что:
- Можно сразу начать работу с более 500 офферами. Ваша CPA-сеть не будет "пустой" на старте.
- Скрипт позволяет принимать оплату пластиковыми картами прямо на лендингах
- Платформа CPA-сети может работать в режиме партнерской программы
- Имеется русскоязычная и англоязычная локализации
- Есть возможность трекинга отправлений Почты России
- Присутствует система СМС-уведомлений для рекламодателя и клиентов
- Техподдержка возможна по телефону и скайпу
Видеообзор платформы Скрипт CPA-сети. (платформа для создания CPA-сети)
В CPA-платформе реализованы роли и кабинеты:
- Главный администратор
- Администратор
- КЦ сети
- Рекламодатель
- Оператор КЦ рекламодателя
- Вебмастер
Сайт CPA-скрипта: ССЫЛКА
Демонстрационные видеоматериалы: ССЫЛКА
Действующая CPA-сеть на этом движке: ССЫЛКА
Возможно приобретение по Договору и оплата по безналу. Документы регулирующие сделку будут высланы Вам по запросу.
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CPA Software: разработка программного обеспечения для бизнеса
Телефон: 8 (800) 201-42-19
Телеграм: +7 (925) 024-20-17
Скайп: info@cpascript.ru
E-mail: info@cpascript.ru